GdS | Luis Albero-Lazio: il rinnovo al 2025 di mister assist all’ultimo passaggio

Servirebbe un assist dei suoi. Una di quelle invenzioni che sembrano sfuggire alle leggi della fisica. Sì, servirebbe un gioco di prestigio alla Luis Alberto per uscire da questa situazione. Ma la realtà, purtroppo, è un’altra. E il primo a saperlo è proprio lui, il fantasista spagnolo della Lazio che in questi giorni, come tutti, sta scrupolosamente rispettando le norme restrittive imposte dal Governo per prevenire la ulteriore diffusione dell’epidemia. Luis è chiuso nella sua casa romana, si allena duramente per restare in forma. E per non sentire la solitudine. Perché prima che l’emergenza scoppiasse la moglie e i due figli erano rientrati a Siviglia. Non esattamente la situazione idilliaca, dunque, per il numero 10 della Lazio.

AVANTI TUTTA

Ma il fantasista spagnolo non si perde d’animo. A farlo sentire meno solo provvedono i compagni di squadra grazie alla chat collettiva di Whatsapp. E poi ci sono i social, con cui si annullano le distanze. Grazie a Instagram il talento andaluso non manca di far avere sue notizie ai tifosi laziali e a tutti quelli che hanno a cuore le sue sorti. «Speriamo di tornare presto a giocare, ma adesso prima di ogni altra cosa viene la salute. Vi mando un bacio e sempre forza Lazio», dice in un primo video-messaggio. In un altro invece brinda a chi in questo periodo si sta prodigando per affrontare l’emergenza. «Ai medici, a chi sta lavorando, alla Polizia e alla morte del Coronavirus». Prima che tutto si fermasse Luis Alberto stava vivendo una stagione d’oro. Spesso migliore in campo, lo spagnolo è stato determinante soprattutto con gli assist che poi sono da sempre la sua specialità. Ben 12 quelli confezionati nelle prime 26 giornate di campionato. Numeri che lo rendono il miglior assist man della Serie A e uno dei migliori d’Europa. Prendendo in considerazione i cinque maggiori tornei continentali (statistiche ufficiali dell’Uefa) Luis Alberto è al quinto posto, con un certo Lionel Messi, Alexander-Arnold (Liverpool) e Nkunku (Lipsia). Davanti ci sono De Bruyne (City) e Muller (Bayern) con 16 assist, quindi Sancho (Dortmund) con 15 e Di Maria (Psg) a 14.

RINNOVO VICINO

Nel frattempo il suo agente e il club romano sono vicini ad un’intesa per il rinnovo contrattuale. L’attuale accordo scade nel 2022, va dunque prolungato per evitare che Luis Alberto l’anno prossimo si trovi nella delicata posizione di giocatore in scadenza di contratto. La trattativa è però in dirittura d’arrivo. Come ha confermato lo stesso agente del calciatore, Alvaro Torres. «Con la Lazio ci stiamo sentendo in continuazione. C’è una totale sintonia». La bozza di accordo prevede un prolungamento fino al 2025 con ingaggio raddoppiato. Dagli attuali 1,8 milioni di euro a stagione Luis Alberto passerebbe a circa 3,5 milioni bonus compresi. Il suo stipendio si attesterebbe così sullo stesso livello di quello dei top player biancocelesti, Milinkovic, Immobile e Leiva.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: