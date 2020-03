Nuovo decreto, conferenza Conte: “Garantita la filiera alimentare e dei carburanti”

Sale il numero non solo dei guariti, ma anche dei deceduti a causa del coronavirus che non dà pace all’Italia. Poco fa, è intervenuto nuovamente in conferenza stampa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Un Decreto Legge che riordina la disciplina di questo periodo emergenziale. Abbiamo anche regolamentato ancora di più i rapporti tra il Governo ed il Parlamento: ogni iniziativa del Governo andrà trasmessa ai presidenti delle Camere ed ogni 15 giorni andrò a comunicare le misure al Parlamento. Abbiamo anche regolamentato i rapporti tra interventi del Governo e delle Regioni: lasciamo che i presidenti delle regioni, nell’ambito delle loro competenze, possano adottare anche misure più restrittive. Rimane comunque la funzione di coordinamento, di omogeneità su tutto il territorio nazionale agli interventi del Governo. A livello sanzionatorio abbiamo introdotto una multa da 400 a 3.000 euro che sostituisce la misura sanzionatoria prevista in precedenza. Sono orgoglioso della reazione dei cittadini italiani alle prescrizioni che abbiamo emanato. La stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando alle nuove regole che comportano delle nuove abitudini di vita. Questo ci deve rendere tutti particolarmente orgogliosi perchè come ho detto dall’inizio tutti insieme, ciascuno deve fare la propri parte per affrontare questa emergenza e per poterla vincere e per poterci rialzare rialzare quanto prima. La data del 31 non è la data delle attuali misure restrittive, confidiamo di rimuoverle prima. Il 31 luglio è la data dello spazio dell’emergenza nazionale. Ci auguriamo prestissimo di rivederle per allentare la morsa di queste misure restrittive e se del caso anche superarle ed anzi siamo confidenti e fiduciosi che ben prima di quella scadenza ipoteticamente fissata si possa tornare alle nostre abitudini di vita, più che a quelle ordinarie ad un migliore stile di vita perchè sono convinto che questa prova durissima che stiamo affrontando ci renderà migliori perchè tutti noi stiamo riflettendo su ciò che abbiamo fatto, sul nostro stile di vita, sulla propria scala di valori. Questa può essere l’occasione per fare delle riflessioni. Riguardo le sanzioni se la violazione è commessa attraverso un autoveicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo. Non c’è il fermo amministrativo. La sanità è una materia di competenza regionale quindi non possiamo che procedere in coordinamento con le regioni, ma è chiaro che la competenza sulle misure restrittive deve essere dello stato altrimenti si genera molto disorientamento e confusione presso la popolazione. I sindacati sanno che la porta di Chigi e dei vari ministeri interessati sono sempre aperte. Ci siamo incontrati tantissime volte e continueremo ad incontrarci perchè ritengo che la modalità migliore per assumere delle decisioni sia il confronto con tutte le parti sociali, ma la responsabilità delle decisioni poi spetta al Governo. Stiamo ancora lavorando con i sindacati, facendo degli aggiustamenti con loro che a volte non sono rimasti soddisfatti delle scelte del Governo quando abbiamo individuato le attività essenziali e produttive. È una cosa complicata perchè le filiere produttive sono molto integrate come si vede ad esempio nel cibo. Mi auguro non ci siano scioperi: in questa fase il Paese non se lo può permettere, questo vale anche per i rifornimenti di carburanti. Confido che questi annunci possano rientrare perchè noi dobbiamo garantire a tutta la comunità nazionale l’approvvigionamento di tutti i servizi essenziali quindi posso garantire che la filiera alimentare sarà assolutamente garantita così come posso garantire che sarà assicurato il rifornimento del carburante. Abbiamo riconvertito 59 ospedali ed abbiamo trasferito 59 malati da lombardia ad altre regioni ed abbiamo ottenuto altri risultati. Riguardo i rifornitori di carburante ora la Ministra Micheli adotterà adesso un’ordinanza che consentirà di regolamentare l’orario di apertura in modo da assicurare i rifornimenti in tutta la Penisola e questa sarà una modalità per venire incontro ad alcune istanze. È chiaro che in questo momento dobbiamo presidiare in tutti i modi le attività ritenute essenziali ai fini del funzionamento di una macchina statale che già sta marciando con i motori rallentati. Abbiamo vissuto una situazione drammatica, ma stiamo reagendo in maniera efficace. Stiamo già utilizzando l’esercito perchè pensiamo al personale sanitario, medico e militare. Stiamo utilizzando anche l’esercito per integrare il lavoro delle forze dell’ordine le quali stanno già operando efficacemente”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: