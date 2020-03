ESCLUSIVA | Emanuele Mauti: “Preoccupato per l’emergenza, non sarà facile uscirne. Lazio? Cresciuto con Signori e mi rivedo in Acerbi”

Giorni di crisi per il calcio e lo sport. Tutto rimane fermo, immobile. Non si hanno notizie certe su quello che accadrà prossimamente, se e quando si riprenderà a giocare. Lo sport ad ogni livello e di ogni tipo è fermo. Ne sa qualcosa Emanuele Mauti, pallanuotista professionista ma anche personaggio televisivo, e soprattutto grande tifoso biancoceleste. Oggi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it non solo per parlare della grande emergenza Coronavirus, ma anche e soprattutto per raccontarci la sua passione per la Lazio e quella che è la sua vita da pallanuotista.

Partiamo subito dall’emergenza Covid-19, da sportivo ma anche da amante del calcio come stai vivendo questa situazione?

“E’ una situazione che è stata molto sottovalutata all”inizio, anche da me. Questo perché all’inizio giravano molte nozite sul fatto che fosse una semplice influenza. E tutt’oggi ci sono informazioni discordanti, alcuni dicono che una volta preso si possa riprendere di nuovo e quindi non vi è la creazione di anticorpi, altri invece l’esatto opposto. Dal punto di vista sportivo poi mi preoccupa il fatto che sui sogetti sani e giovani colpiti da questo virus si sia registrata una riduzione del 20% delle capacità polmonari. Per chi fa sport questa non è una cosa ottimale ecco, potrebbe compromette il raggiungiemento del massimo delle prestazioni. Già penso a Dybala, Rugani o altri come loro che potrebbero risentirne molto nel caso in cui dovessero sentirsi ridotta la loro capacità polmonare. Dal punto di vista personale devo dire di averla vissuta molto male, visto che mi alleno circa 5 ore al giorno. Mi ricordo che ebbi la notizia quando ero a casa di un mio amico, il cui papà gestisce un centro sportivo a Roma e a loro arrivò subito la notizia di chiusura dei centri. In quel momento l’ho presa anche ridendo, credendo che fosse una ‘fake news’, invece poi si è rivelata veritiera. Infatti da lì non ci ho visto più e mi sono preoccupato, essendo lo sport e la pallanuoto la mia vita. Poi ho deciso di regire ed ho iniziato ad allenarmi a casa, sto continuando alcuni miei studi sul fitness e aiuto alcune persone tramite dirette Instagram”.

In questi giorni i vertici delle varie associazioni sportive si stanno riunendo periodicamente per trovare una soluzione univoca all’emergenza. Secondo te è il caso di fermare ogni tipologia di campionato per poi ricominciare a settembre con una nuova stagione, o c’è la possibilità di recuperare quanto si sta perdendo?

“Questo dipenderà dalla durata dell’emergenza. Personalmente non credo che la situazione possa risolversi nel breve tempo di un mese o due. Sarà complicato poter uscire da questa situazione anche perché nel momento in cui noi dovessimo superarla, bisognerà comunque per molto tempo limitare gli spostamenti, soprattutto con i Paesi esteri. Penso che comunque non si andrà verso una continuazione delle varie competizioni sportive. Ad esempio nel mio sport, la pallanuoto, basta solo che si fermi una categoria che tutte le altre sono impattate. Lo stesso vale per il calcio sarà complicato determinare la vincente dello scudetto o le squadre che dovranno retrocedere. Si parlava di Play-off, ma non credo sia giusto ed equo al livello di meriti”.

Sport come il calcio e la pallanuoto vivono anche e soprattutto grazie al pubblico. Giocare a porte chiuse potrebbe essere una soluzione, ma per chi è in campo (o in vasca) quanto può influire sulle motivazioni e sull’agonismo l’assenza dei tifosi?

“Sicuramente disputare le gare a porte chiuse potrebbe essere una soluzione per mandare avanti le competizioni, ma non sarà mai la stessa cosa. Mi ricordo di alcune partite giocate a Latina con tribune aggiunte per gare di Play-off o di Promozioni in A1 in cui c’erano moltissime persone, e quando giochi in un ambiente così te giocatore non avverti la fatica. E’ una sensazione stranissima, ti senti più forte. Mentre giocare a porte chiuse dà l’idea di amichevole, non la vivi come una vera partita. L’aspetto agonistico è fortemente enfatizzato dalla presenza del pubblico sugli spalti, non è un caso che i tifosi vengano definiti il 12esimo uomo in campo. Mi è capitato spesso di giocare in casa di squadre come Palermo, Catania o Civitavecchia dove vincere diventa un’impresa”.

Parlando invece della tua vita personale tu sei: pallanuotista professionista, laureato in ingegneria informatica e personaggio televisivo (ex corteggiatore di Uomini e Donne). Come si riesce a conciliare tutto questo, soprattutto con una carriera sportiva professionistica che richiede molto impegno e tempo?

“Io mi ritengo una persona un po’ strana. E’ come se in me ci fossero varie personalità: sono un ingegnere, ma il mio carattere c’entra poco con ingegneria informatica; al tempo stesso sono molto quadrato perché sono diplomato al conservatorio in tromba e trombone; e lo sport mi ha completamente cambiato e mutato dal punto di vista della mia personalità. Nel periodo che va dai miei 17 ai 24 anni ho limitato moltissimo le uscite e le relazioni sociali, questo perché davo priorità ad altro. Al tempo andavo all’università, al conservatorio e giocavo in A1. In questi casi serve organizzazione, determinazione e motivazione. Mi ritengo una persona con poche qualità ma credo di avere la migliore, quella di Non Mollare Mai”.

La tua passione biancoceleste, invece, come è nata e quanto ora segui la Lazio?

“Ho una famiglia completamente laziale, e la mia passione è nata in primis da mio nonno che è scomparso da 4 anni. Lui era più che laziale, mi ricordo che in un momento della sua vita il cardiologo gli disse che non poteva più andare allo stadio perché viveva la partita e la Lazio come ragione di vita. A casa vedevo con la mia famiglia tutte le partite e sono nato e cresciuto con il mito di Beppe Signori. Ad oggi mio zio in camera ha ancora tutti i poster di Signori. Poi nella vita mi ci sono anche scontrato a pallanuoto e mi dispiaceva sempre quando li battevamo. Oggi la seguo molto poco, però 2-3 volte l’anno vado allo stadio perché ne ho proprio bisogno”.

Su Inzaghi? Credi possa portare questa squadra allo scudetto? (Sempre se si dovesse tornare a giocare).

“Quando penso ad Inzaghi mi viene in mente Maestrelli. Lo rivedo anche quando scende in campo con i figli a fine partita. Inzialmente non ero così convinto quando prese la Prima Squadra, poi però mi ha sopreso perché ha palesato da subito una forte lazialità ed è questo che sta facendo la differenza ora. Non so se sarebbe stato in grado di portarla fino in fondo per lo scudetto, una cosa che però so per certo è il clima che lui ha creato nello spogliatoio. Mi è capitato di trovarmi in situazioni informali con i giocatori della Lazio, perché frequentano gli stessi locali a Ponte Milvio, e ho visto un grande gruppo sembravano una vera e propria famiglia, e questo poi in campo si è visto”.

Di ruolo fai il difensore, c’è un giocatore nella storia della Lazio che un po’ ti rappresenta o in cui ti rivedi particolarmente?

“Su due piedi ti direi Nesta. Anche se in questo periodo il giocatore che amo di più è Acerbi. Io ho vinto in un contest la sua maglia l’anno scorso e ci ho parlato un po’. E mi piace non solo per il giocatore in sè, ma per la sua storia al di fuori del calcio, di quanto lui dia un messaggio di forza. In più in campo si vede è uno che non molla mai. In lui mi rivedo per la determinazione, la cattiveria agonistica e poi come me mi sembra un gran rosicone, non ama perdere”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: