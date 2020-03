GdS | Lazio, Leiva due partite: per il Brasile e per lo scudetto

E’ un momento delicato per l’intero Paese ed il calcio si è preso una lunga pausa, prima di valutare se e come riprendere la stagione. Nel frattempo la Lazio si allenata da casa, seguendo un programma specifico ed approfittando appunto dello stop. Una stagione, quella dei biancocelesti, in continua crescita tanto da accendere il sogno Champions e non solo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, uno dei laziali che non si è mai sbilanciato è Lucas Leiva: per lui comunque l’ambizione tricolore è viva, visto il cammino della sua squadra e la volontà di festeggiarlo per la prima volta in carriera. Il centrocampista è rimasto a Roma in attesa della ripresa degli allenamenti, rinviata dalla società a data da destinarsi e riaccendere il suo sogno: vincere un campionato. In Brasile, col Gremio, vinse il torneo dello Stato di Rio Grande, che però non era nazionale. Ora il regista laziale vede di nuovo il suo sogno a pochi passi e in attesa che termini l’allarme legato al coronavirus e tutto possa tornare presto alla normalità, dall’Italia avverte il suo Brasile, invitando tutti a fare attenzione e non uscire di casa in questo delicato momento.

