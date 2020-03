Lazio, Ledesma: “Contro l’Inter ero in tribuna, se riprende il campionato vengo in Curva Nord. 26 maggio? Non c’è bisogno di rigiocarla per riviverla”

Anche per Cristian Ledesma queste sono giornate strade. L’ex-capitano della Lazio conduce un’academy e quest’anno aveva iniziato una nuova avventura con la squadra della Luiss che milita in Promozione, ma si è dovuto fermare presto a causa dell’emergenza Coronavirus che ha fatto sospendere tutte le attività sportive. L’ex centrocampista è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha avuto modo di parlare di come sta vivendo questo periodo di quarantena e di come continua a vivere il suo rapporto con la Lazio: “Per mantenermi in contatto con i miei ragazzi utilizzo i social. Grazie alle dirette, con Facebook e Instagram riusciamo a interagire con i ragazzi, i genitori e gli allenatori. Mi trovo bene con la mia academy: sono fiero di quello che siamo riusciti a creare. Grazie ai bambini si può imparare molto, anche se ora non hanno la percezione di cosa stia accadendo. Dopo il calcio giocato sognavo di fare qualcosa con i bambini, ma non immaginavo di diventare subito allenatore. Mi hanno proposto di allenare la Luiss, ho accettato e ora siamo quarti in classifica. Però non sapere come finirà il campionato ora non è la nostra priorità. Dopo nove stagioni con l’aquila sul petto, continuo a seguire la Lazio, parlo ancora con qualche ex compagno. Oggi la squadra è consapevole della sua forza, sono felicissimo di come stiano andando le cose. Ma come dicevo ora lo sport non è importante, ci sono altre priorità, tornerà anche la Lazio. Quello che ho notato quest’anno è che tutti i ragazzi sono maturati e hanno continuità. Da Milinkovic-Savic a Luis Alberto, poi mi ha sorpreso Caicedo, che si fa sempre trovare pronto. Questa è una bella squadra, anche io ai miei tempi mi sono divertito in centrocampo, avevo compagni di qualità. Quelli di questa Lazio sono giocatori fortissimi. E poi Immobile, al di là dei gol, fisicamente è di ventato una bestia. A Roma ha trovato il suo posto ideale. Non credo che all’eventuale ripresa del campionato crolleranno. Anzi, hanno la possibilità di rivedere in forma un giocatore come Lulic. All’Olimpico sono tornato da tifoso per vedere Lazio-Inter, in tribuna Tevere. Un po’ mi sono dovuto nascondere, ma sono andato solo per godermela. E magari, quando tutto ricomincia, vado a vedere una partita in curva Nord. Se dovessi tornare indietro rigiocherei Lazio-Olympiacos, Champions 2007. Se avessimo vinto avremmo passato il turno. Invece giornate come il 26 maggio non c’è bisogno di rigiocarle per riviverne l’emozione…”

