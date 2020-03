CdS | Tutta la Lazio sta con Lotito. I giocatori sono a Roma, nessuno è scappato e tutti vogliono lo scudetto

Nessuno scappa da Roma. La Lazio è dalla parte di Lotito e aspetta soltanto il via libera per tornare ad allenarsi, se e quando l’epidemia lo consentirà. Luis Alberto, ecco la notizia, è stato raggiunto nella Capitale dalla famiglia. Moglie e figli erano partiti per Siviglia all’inizio di marzo. Il centrocampista spagnolo riteneva fossero più al sicuro a casa. Ora ne soffriva la lontananza. Correa è rimasto solo: suo padre e sua madre si trovano in Argentina, la fidanzata in Spagna dai genitori. Il Tucu non ha chiesto di partire alla società. E’ rimasto a casa e si allena in solitudine, attendendo il momento giusto per tornare almeno a correre sul prato di Formello. Strakosha ha postato una vignetta presa da “Monster & co”, capolavoro di Disney, per far comprendere lo stato d’animo della squadra biancoceleste e con quale carica si ripresenteranno, se sarà possibile portare a termine il campionato. Sono tutti a Roma e non vedono l’ora di poter tornare presto a giocare per inseguire lo scudetto. Le immagini dei laziali, visibili sui social, sono le stesse di qualsiasi normale cittadino. A casa e senza uscire, rispettosi delle regole e delle raccomandazioni utili a contrastare l’epidemia.

DIFFERENZE

L’opposto di Inter e Juve: stranieri in fuga verso l’estero, persino mollando l’isolamento domiciliare in anticipo rispetto ai tempi stabiliti dalle disposizioni governative. Il dubbio, avanzato a Formello, prende consistenza seppur giustifi cato dall’emergenza (ben più grave) che stanno vivendo le regioni settentrionali, dove sarà complicatissimo tornare a giocare. Dentro la Lega, si è spaccato il fronte nel tentativo di chiudere qui la stagione. Si sono allineate Samp e Torino, appena un filo sopra (per 1 e 2 punti) la zona retrocessione con la classifica attuale. Lotito si batte per salvare la corsa scudetto ed evitare i danni economici che uno stop definitivo comporterebbe per tutti i club. Ecco perché la ripresa degli allenamenti (seppur differenziati e in condizioni di sicurezza) è diventato terreno di scontro. Più tardi si ricomincerà, meno possibilità ci saranno di ripartire in tempo utile per chiudere a luglio. Vale la pena ricordare cosa succederà a tutti quei calciatori partiti per l’estero in queste ore: quando rientreranno in Italia, dovranno sottostare ad altri 15 giorni di isolamento domiciliare prima di riprendere gli allenamenti.

COMPATTEZZA

Oggi vale il riferimento del 3 aprile come prossimo bivio. Lotito ha preso tempo. Mossa politica, dettata dalla logica e dal buon senso, nonostante avesse studiato con i medici della Lazio un protocollo sanitario a cui attenersi in caso di ripresa. Sinora nessun decreto, è bene ricordarlo, vieta agli atleti professionisti di allenarsi e neppure l’attività sportiva (individuale) all’aria aperta. Per comprovate esigenze lavorative i laziali potrebbero raggiungere il Comune di Formello. L’attesa durerà ancora, la voglia di tornare in campo e alla normalità esiste, come la consapevolezza dei rischi, limitatissimi all’interno di un centro sportivo e di sicuro inferiori alla media di chi sta lavorare in ufficio o fa la spesa al supermercato. Ne hanno bisogno perché sono professionisti e non si muovono quasi da un mese. La condizione atletica sta scadendo come non succede neppure durante le vacanze estive. Il rapporto tra la squadra e Lotito è formidabile. E’ fondato sulla fiducia e sulla schiettezza. Sono stati frequenti i contatti in call conference durante le ultime settimane. Tutta la Lazio è dalla parte del suo presidente nell’attesa e nella speranza che il campionato spezzato non sia già finito. Significherebbe la rinascita del Paese.

Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: