Diaconale: “E’ un’ipocrisia che gli interessi della Lazio siano considerati egoistici, mentre quelli di altri club virtuosi”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Ospite di QSVS il direttore della comunicazione della Lazio e portavoce di Claudio Lotito Arturo Diaconale, ritorna sulla polemica legata alla ripresa del campionato: “Alcune squadre hanno chiesto esplicitamente l’annullamento del campionato, mentre altre, come la Lazio, hanno chiesto di terminarlo. Non ripartire porterebbe con sè disastri e fallimenti, sopratutto nelle serie inferiori. Io non parlo a nome della società, ma non mi sembra che ci sa una spinta forsennata a giocare a ogni costo, quanto una discussione per decidere il da farsi. E’ cuorioso vedere come gli interessi della Lazio sono considerati egoistici, mentre quelli di altri club sono valutati come virtuosi. È un’ipocrisia inaccettabile: o sono tutti legittimi o no. La Juve non sta facendo tutto per chiudere la stagione e vincere il campionato? Lo stesso vale per la Lazio: non è che ha vinto lo scudetto se il campionato riparte, si deve giocare. Al presidente Lotito vengono attribuite dichiarazioni che non so se abbia pronunciato, mentre ci sono situazioni oggettive: Juve e Inter hanno più difficoltà a ritornare ad allenarsi in breve tempo, perché hanno diversi giocatori andati via con autorizzazione, ma che se dovessero tornare dovrebbero attendere i famosi 14 giorni di quarantena“.

