Gilardino: “Scudetto? Credo molto nella Lazio, se la giocherà fino alla fine con la Juventus”

Campione del Mondo nel 2006 con la storica Nazionale di Marcello Lippi, Alberto Gilardino, ex attaccante, è l’attuale allenatore della Pro Vercelli. Intervistato da Mediagol.it, ha detto la sua sulla corsa scudetto, con Juventus e Lazio ai primi due posti, con un solo punto di differenza. Queste le sue parole: “Chi si aggiudicherà lo Scudetto? Non sono un mago (ride ndr). La Lazio quest’anno sta sorprendendo tutti con Simone Inzaghi che sta facendo qualcosa di incredibile. Credo molto in loro, perché sono riusciti a mantenere un allenatore giovane e capace per tanti anni e un gruppo di giocatori a comporre l’intelaiatura della squadra per diverse stagioni, inserendo progressivamente in uno scacchiere di livello e collaudato giocatori di grande levatura. La costruzione della squadra, gli intenti e le volontà dei giocatori, la strategia della dirigenza e il credo dell’allenatore sono andati dritti uniti in un’unica direzione e adesso stanno lottando meritatamente per poter vincere lo Scudetto. La Juventus ha fatto un altro anno importante e da protagonista, un po’ altalenante rispetto alle stagioni precedenti però ritengo se la giocherà fino alla fine per conquistare il titolo insieme ai biancocelesti”.

Da ex attaccante ha anche fatto il punto tra Andrea Belotti e Ciro Immobile, i due attaccanti della Nazionale attuale, allenata da Roberto Mancini: “Belotti e Immobile? Difficile dire chi dei due non mi piaccia calcisticamente, sono due attaccanti diversi ma costruiti entrambi con abnegazione e lavoro, che hanno forgiato e miglioratole rispettive attitudini e peculiarità diventando due calciatori potenti e direi dei goleador di razza. In quest’ultimo periodo Immobile stava certamente attraversando un momento migliore rispetto a Belotti che era un po’ in crisi anche per l’andamento non certo brillante della propria squadra”.

