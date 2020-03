Zarate: “Un errore lasciare la Lazio, la gente mi amava”

Intervistato da Tyc Sports, l’attaccante del Boca Juniors Mauro Zarate ha parlato così del suo passato nel calcio italiano: “L’errore più grande è stato andare via da Roma come idolo. Dopo quello sbaglio, in Inghilterra sono tornato a giocare su buoni livelli. Ma ho deciso di lasciare perché non mi piaceva la posizione in cui mi facevano giocare in campo. La gente della Lazio mi amava moltissimo“.

Una storia ripetutasi con la maglia della Fiorentina: “Mi sono guadagnato un posto da titolare e giocato su buoni livelli. Poco dopo mia moglie Naty si è ammalata e Paulo Sousa non mi ha compreso. Mi sono bloccato senza riuscire a far fronte alla situazione. Sapevo che il tecnico sarebbe andato via da lì a 3 mesi, ma non ho resistito. Ho mollato anche se non volevo”. calciomercato.com

