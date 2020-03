Baronio: “Alla Lazio bellissima esperienza. Inzaghi è migliorato con il passare degli anni”

Una carriera vissuta in più frangenti con l’aquila sul petto coronata dalla Supercoppa Italiana conquistata a Pechino per Roberto Baronio che, attraverso il profilo Instagram di Calciomercato.com.official, ha parlato del suo passato in biancoceleste e del presente del club capitolino: “Simone Inzaghi stava facendo molto bene, merito del lavoro fatto in questi anni. Non dimentichiamoci che questo gruppo, tranne qualche acquisto ogni tanto nelle stagione, si è mantenuto sempre lo stesso e quindi è anche un po’ più facile lavorarci. Simone è bravo e lo sta dimostrando, è migliorato con il passare degli anni. Stava raggiungendo in questo campionato un livello importante sia per quanto lo riguarda come allenatore che per quanto riguarda la sua squadra per come giocava e come stava in campo. È stato un peccato per la situazione che si è andata a creare, però ciò non toglie nulla alle capacità che stava mettendo in mostra simone. Alla Lazio ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni. Se dovessi scegliere i giocatori migliori con cui ho giocato direi in porta Buffon, in difesa Nesta, a centrocampo Pirlo, in avanti Vieri, Salas, Crespo, Mancini, Boksic ed altri. Alla Lazio ho avuto una bellissima esperienza soprattutto i primi anni con Cragnotti dove c’erano molti campioni ed era veramente per difficile imporsi. Negli anni successivi ci sono stati dei problemi anche con il cambio di società e ci sono degli allenatori per cui non ero il preferito. Comunque il ricordo è positivo, ho avuto anche l’occasione di vincere di trofei con questa società”.

