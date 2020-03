Cagliari, Zenga: “Con Giulini abbiamo inserito nel mio contratto una clausola di buonsenso per questo periodo”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Walter Zenga commenta l’emergenza che sta vivendo l’Italia. Con grande ottimismo, nonostante la consapevolezza del momento tragico, il tecnico del Cagliari ha espresso alcuni pensieri importanti svelando anche un retroscena di calciomercato sul suo contratto: “Taglio stipendi? Mi dispiace che ci stiamo focalizzando sui soldi, bisogna risolvere questo brutto momento. Il taglio stipendi non è la priorità al momento, è una cosa secondaria. Io e Giulini, quando abbiamo firmato il 3 marzo, abbiamo messo nel contratto una clausola di buonsenso proprio in vista di questo periodo – le sue parole a ‘Radio anch’io Sport’ – Un conto è finire il campionato, andare in vacanza spensierati e tornare in ritiro. Se si ripartirà vuol dire che il virus è stato sconfitto, ma la preparazione sarà completamente differente”.

Il tecnico ha proseguito la sua analisi: “Sono sempre ottimista di natura. La situazione impone assoluta attenzione, mi sembra molto difficile ipotizzare una data. Secondo il mio punto di vista, si può tranquillamente sforare senza dimenticare che la priorità assoluta è tornare alla vita. Quello che è successo cambierà la vita a tutti. Un conto è andare un mese in vacanza, un altro è stare chiusi in casa due mesi. – spiega Zenga – Situazioni terribili le vivono persone che hanno perso i propri cari. Io sono isolato dall’otto di marzo volotariamente. Mi sono isolato per conto mio perché ho rispettato le direttive. Se una persona ti vede in giro può pensare chissà che cosa. Me ne sto isolato tranquillamente. I miei bambini stanno bene, guardo a domani con grande ottimismo”.

LA RIPRESA – “Saranno due mesi di persone che sono rimaste in casa senza fare allenamento specifico. Non ci potranno essere amichevoli di preparazione, si giocherà un campionato in uno spazio totalmente ristretto. Per ritornare alla vita normale, le persone avranno bisogno di tempo. Il 3 di maggio mi sembra una data molto ristretta. Secondo me, se tutto va bene, delle vacanze non ce ne frega. Ma chi vuole andare in vacanza!”.

LA VITA NORMALE – “Sto visualizzando il giorno in cui ritornerò a un cinema, un giorno in cui tornerò in un ristorante. Il calcio passa in secondo ordine, anche se il calcio è un fattore importante per i soldi che produce. Le persone che prendono stipendi elevati pagano tantissime tasse. Voglio che riprenda tutto ma non personalmente: io con Giulini ho inserito una clausola di buonsenso per quello che sta succedendo in questo momento”.

calciomercato.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: