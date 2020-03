CdS | Lazio irremovibile, scudetto in estate

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Posizione di attesa. La Lazio non ha ancora tagliato gli stipendi e neppure ha iniziato a negoziare. Lotito ha preso tempo. Una mossa coerente e in linea con la strategia adottata nelle scorse settimane, quando ha chiesto ai suoi giocatori di non lasciare Roma e continuare ad allenarsi a casa nella speranza di poter tornare alla normalità nel più breve tempo possibile e di chiudere il campionato anche sforando il limite del 30 giugno, per giocare le ultime dodici partite, come ipotizzato dalla stessa Federazione. Sul tema degli stipendi la posizione è chiara: il club biancoceleste si adeguerà all’intesa e alle misure che verranno prese dalla Lega di Serie A e dall’Associazione Calciatori (oggi primo appuntamento). La manovra studiata e ipotizzata può far comprendere quale sia la direzione intrapresa.

ATTESA

La Juve sta già attenuando gli effetti e otterrà un beneficio di 90 milioni in bilancio attraverso l’accordo raggiunto con Buffon, Bonucci e Chiellini, rappresentanti dello spogliatoio. I bianconeri recupereranno una parte della somma, anche attraverso prolungamenti di contratti in scadenza, nella prossima stagione. Lotito, invece, sta cercando di scongiurare e di evitare il taglio degli stipendi. Oggi non vorrebbe togliere un euro ai suoi giocatori, eventualmente chiederebbe una deroga se si dovesse chiudere la stagione a luglio inoltrato. Solo quando la stagione verrà considerata formalmente conclusa (sull’argomento devono esprimersi Figc e Lega: oggi è sospesa), Lotito valuterà la portata e le misure dei tagli per il suo club, adeguandosi all’intesa con l’Aic in materia di stipendi. I conti della Lazio, quotata in Borsa, sono in regola: non ci sono passività da fronteggiare e sino a ieri non sussistevano urgenze per intervenire con una manovra così profonda di risparmio. Il danno, stimato in circa trenta milioni di mancati incassi, si ripercuoterebbe sulle stagioni a venire e sulle prospettive future.

BONUS

Il monte ingaggi della Lazio si attesta (con i dati aggiornati al 30 giugno 2019) a 84 milioni di euro lordi comprendendo i dirigenti, Inzaghi e lo staff tecnico, la prima squadra, la Primavera e i salari dei dipendenti di Formello. La cifra, non ancora conosciuta in attesa della semestrale, per la stagione 2019/20 è salita e lo stesso discorso riguarderebbe il prossimo anno, considerando lo sforzo compiuto da Lotito e il ds Tare al capitolo rinnovo dei contratti. L’asticella è stata progressivamente alzata, anche grazie ai bonus legati agli obiettivi di squadra, e la qualificazione Champions avrebbe garantito un ulteriore salto di qualità espresso in termini di ambizioni e di budget. La chiusura anticipata della stagione, quando l’epidemia sarà rientrata, rischia di vanificarne gli effetti, provocando un passo indietro: meglio ritardare di due o tre mesi la fine del campionato o perdere due o tre anni di lavoro? Lotito, Tare e Inzaghi hanno costruito un piccolo miracolo sportivo trattenendo Immobile, Milinkovic, Luis Alberto, Correa, Leiva e Acerbi. Tutti gioielli blindati. Aspettiamoci un’estate torrida. Con una certezza: la società non permetterà che i grandi club o gli agenti più spregiudicati possano metterci le mani sopra e portarli via.

Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: