CorSera | Strakosha, un volo senza fine: i suoi numeri battono pure gli scettici

Scavalcato Lovati, continua la caccia agli altri big.

Bob Lovati chiuse con la Lazio e con il calcio (giocato) nel 1961. Aveva quasi 34 anni. L’ultima partita la perse all’Olimpico contro la Sampdoria, 0-1, il 12 marzo. In biancoceleste ne disputò in tutto 146. Il 18 gennaio scorso, proprio contro la Samp, Strakosha l’ha agganciato al 10° posto della top ten laziale dei portieri. Il vecchio Bob prese gol da Recagno su un tiro «difficile ma non impossibile», scrisse la Gazzetta, mentre all’albanese è andata molto meglio: anche lui ha subìto un gol, da Linetty, ma la Lazio era già sul 5-0. Nel 1961 quella Lazio in cui Lovati era ormai diventato il terzo portiere, con meno presenze di Pezzullo e Cei, retrocesse per la prima volta dalla serie A, mentre Strakosha è l’indiscutibile numero 1 di una squadra che, prima dello stop per il maledetto virus, si stava giocando lo scudetto con la Juventus: negli ultimi 3 campionati, su 102 partite, ha concesso solo le ultime 3 (inutili…) del 2018-19 a Proto e Guerrieri. Così, dopo quel 5-1 alla Sampdoria, Thomas ha disputato altri 8 incontri, salendo a 154 presenze e staccando Lovati. Nel dettaglio: 120 partite in serie A, 14 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa e 18 in Europa League. Quell’Europa che Bob vide soltanto con la Nazionale. Strakosha ha appena 25 anni. Li ha compiuti il 19 marzo. Ha ringraziato tutti per gli auguri, su Instagram, scrivendo «Dio ci benedica tutti quanti e ci aiuti a sconfiggere questo virus». Aspetta il rinnovo del contratto (quello attuale scade nel 2022) e un aumento che dovrebbe portarlo intorno a 1,2 milioni l’anno. Si gode il primato della difesa meno battuta del campionato (la Lazio ha preso 23 gol, uno in meno di Juventus e Inter) e spera di riprendere a giocare al più presto, anche per lanciare l’assalto, lui unico straniero della top ten biancoceleste, ai portieri che lo precedono. Al 9° posto, con 5 partite in più, c’è Gradella: che nel 1949 lasciò il calcio a 28 anni, quando la Lazio gli concesse la lista gratuita, perché non voleva giocare con un’altra maglia. Alla fine del campionato, se e quando si riprenderà, mancano 16 partite: quelle che servono all’albanese per scavalcare anche Blason e agganciare il leggendario Sentimenti IV. Per arrivare sul podio potrebbero bastare un paio d’anni: al terzo posto c’è Sclavi, il portiere-pittore, che in porta giocò 250 partite ma altre 2 le disputò in attacco, contro l’Alba nel 1925, perdendo 3-0, e l’Audace Taranto nel 1926 vincendo 1-0, quand’era appena tornato alla Lazio dalla Juventus. Altri tempi. Ce lo vedete oggi Strakosha che gioca al posto di Immobile?

Massimo Perrone/Corriere della Sera

