La tappa del ritiro estivo precampionato 2020/2021 della Lazio sarà anche quest’anno Auronzo di Cadore in provincia di Belluno. Le date prestabilite, quelle dell’11 al 25 luglio 2020, saranno difficilmente rispettate a causa dello stop del campionato per l’emergenza coronavirus. Ma, il vicesindaco Enrico Zandegiacomo, sempre in contatto con l’organizzatore del ritiro Gianni Lacchè di Media Sport Event, è pronto ad accogliere la Lazio anche con qualche settimana di ritardo. Ecco le sue parole al Corriere delle Alpi: “Siamo già al lavoro, in vista della prossima estate, fiduciosi sul fatto che la Lazio sarà da noi. Possiamo fare la nostra parte, come è già successo in tutti questi anni, ma dipende da diversi altri fattori, tanto per cominciare la fine dell’emergenza sanitaria, che stiamo vivendo. Bisognerà vedere anche quando terminerà il campionato, sempre con la speranza che possa riprendere quanto prima. Noi non ci faremo trovare impreparati e, fin da ora, stiamo studiando delle nuove iniziative, sia per i tifosi ospiti che per i nostri paesani. Non ci sarebbero problemi, nemmeno in caso di qualche settimana di ritardo. Gli impianti sportivi sono tutti a disposizione, anche perché non è stata fermata solo la serie A, ma anche tutti i campionati dilettantistici regionali. Mi risulta che ci siano già delle prenotazioni negli alberghi, alle quali mancano naturalmente le conferme, perché le date sono ancora incerte. I tifosi più fedeli della Lazio sono ormai abituati a passare le vacanze con la squadra e saranno in molti anche quest’estate. C’è un grandissimo entusiasmo per i risultati di questa annata sportiva e ci aspettiamo un incremento delle presenze. Scudetto? Non andiamo a dirlo in giro, nemmeno sottovoce, ma non può che essere il nostro augurio. Sarebbe una stagione ancora più felice per Auronzo e tutta la zona, perché vorrebbe dire avere un’affluenza addirittura senza precedenti. Noi ci siamo e vogliamo avere anche la Lazio“, conclude Zandegiacomo.