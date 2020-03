Calciomercato Lazio, ag. Muriqi: “Ci sono delle trattative, venire in Italia sarebbe la sua prima scelta”

Il pallone non rotola da diverse settimane sul prato verde, ma il calciomercato non si ferma mai. In casa Lazio un nome caldo rimane quello di Vedat Muriqi, attaccante Kosovaro classe 1994 in forza al Fenerbahçe sul quale i biancocelesti mantengono gli occhi puntati insieme ad altri top club come confermato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dall’ avvocato Francesca Alfieri, legale di Gianni Losito ed Emanuel Curto, intermediari in esclusiva per l’Italia con l’agente del calciatore, Haluk Canatar: “Interessa a diverse società, è vero . Oltre questo è difficile parlare in questa fase, è meglio non scendere nei particolari. Lazio e Napoli? Come detto attendiamo, non posso confermare né smentire. Certamente è un calciatore che si è fatto notare e che sta riscontrando l’interesse di varie squadre di alto livello: ci sono delle trattative, vedremo in che modo procederanno senza sbilanciarsi. Non è detto che la concorrenza della Premier League renda il tutto più difficile. Anzi, ad ora posso dire che la sua priorità sarebbe quella di giocare nel campionato italiano.anche per un aspetto culturale se vogliamo: è di nazionalità kosovara, e quindi ha origini albanesi. In questi momenti duri, abbiamo potuto osservare quanto sia stretto il legame tra Italia e Albania. Venire in Italia rappresenterebbe la sua prima scelta”.

