CorSera | La Lazio taglierà gli ingaggi: Lotito sulla scia della Juve

Anche la Lazio taglierà gli ingaggi dei suoi calciatori. Le modalità sono ancora allo studio e potrebbero essere un po’ differenti rispetto a quelle seguite dalla Juventus, la quale ha aperto la strada trovando un accordo per non retribuire i giocatori bianconeri per le mensilità da marzo a giugno (ma la situazione potrebbe essere rivista se si tornerà a giocare e una parte degli stipendi dovrebbero slittare alla prossima stagione). La società biancoceleste sta facendo le proprie valutazioni; i calciatori ne stanno parlando tra di loro coordinati dai più esperti, in particolare dal capitano Lulic e da Acerbi, che nella sua veste di consigliere dell’Aic è in contatto continuo con il presidente Tommasi e con i suoi più stretti collaboratori. Il difensore, insomma, potrebbe essere nella Lazio quello che è stato Chiellini – anche lui non a caso consigliere dell’associazione calciatori – all’interno dello spogliatoio della Juve: il punto di riferimento per la gestione di questa vicenda nei rapporti di squadra e in quelli con il club. A confermare che la Lazio sta andando nella stessa direzione della Juve e di gran parte delle società è il direttore sportivo Tare: «Posso immaginare che ben presto taglieremo gli ingaggi anche noi». Del resto Lotito è stato tra i più decisi, all’interno della Lega, nel sostenere la necessità di bloccare gli stipendi di marzo di tutti i calciatori. Semmai il presidente biancoceleste potrebbe decidere di adottare modalità non identiche rispetto alla Juventus, anche perché sono diverse le necessità finanziarie: al club bianconero dà grande respiro togliere 90 milioni di ingaggi al lordo da questo bilancio, necessità che potrebbe non avere la Lazio. Le valutazioni sono in corso. Intanto Lotito e Inzaghi tengono sotto controllo la situazione legata agli allenamenti, mentre il d.s. Igli Tare è intervenuto in maniera decisamente forte sulla questione campionato. «La serie A deve andare avanti per rispetto dei morti e dei tifosi. Il numero dei contagiati diminuisce e sarebbe ingiusto chiudere qui la stagione. I giocatori non vedono l’ora di tornare in campo». Poi, sul suo futuro: «La Bundesliga è un grande campionato ma credo che resterò alla Lazio ancora per qualche anno». CorriereDellaSera

