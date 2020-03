Di Vaio: “Se in sicurezza, sarebbe perfetto tornare a giocare a giugno e continuare fino a luglio”

Durante la trasmissione #CasaSkySport, in onda su Sky Sport 24, è intervenuto Marco Di Vaio, attualmente il responsabile scouting del Bologna: “Il giocatore più forte che ho affrontato è Alessandro Nesta, quello più “fastidioso” Fabio Cannavaro, quando giocavo a Parma ne ho prese tante di botte durante gli allenamenti.

Il gol più bello che ho fatto? Quello con la Juventus, a tempo scaduto, a San Siro. Dove può arrivare il Bologna quest’anno? Non siamo lontani dalla zona europea, l’intenzione è quella di lottare fino alla fine nel caso in cui il campionato ricominci.

Come fare per tornare? Se si può fare in sicurezza sarebbe perfetto anche iniziare a giugno e portarla avanti – se ci fosse la possibilità a livello contrattuale – fino a luglio. Far vedere la propria squadra, anche in tv, sarebbe un momento di svago positivo. Speriamo che pian piano si possa tornare ad una vita normale. In quale giocatore attuale mi rivedo? Anche se è più potente di me, per il modo di calciare in corsa dico Ciro Immobile. Mi piace il suo modo di giocare, come punta centrale interpreta il ruolo come lo facevo io. Non siamo simili, ma interpretiamo ugualmente il ruolo, calcia in movimento di potenza, non ha solo una caratteristica ma fa gol in tutti i modi.

Di chi avevo il poster in cameretta da piccolo? Bruno Giordano. Era un punto di riferimento per me, lo andavo a vedere allo Stadio. Era potente, un giocatore di grandissima classe, mi piace pensare di avere qualcosa di lui.

La Lazio di oggi? Non è più una sorpresa, la grande forza di Lotito è stata quella di confermare rosa e allenatore, continuare un’idea che ha dato dei frutti. Sta combattendo per vincere lo Scudetto partita dopo partita, noi (il Bologna) siamo stati gli ultimi a farli pareggiare. Nasce da lontano, da campioni che sono esplosi e poi confermati ed anche Tare, ogni anno, ha arricchito la rosa, così come Inzaghi ha contribuito a raggiungere questi risultati. Sarebbe un peccato se il campionato non dovesse continuare non sapere come andrebbe a finire”.

