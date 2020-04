CorSera | Lazio nessun timore, Lotito: “I conti resteranno in ordine”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

In questo momento di difficoltà e sbandamento, con riflessi di grande rilievo anche sul piano finanziario, la Lazio ha una garanzia: i conti economici in ordine. È per questo che Lotito affronta la crisi da coronavirus non con serenità – questa è una caratteristica che non gli appartiene – ma senza timori. Tanto che, a margine della relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre, il presidente ha voluto chiarire due aspetti. Numero uno: se la serie A riprende e si conclude, ipotesi ritenuta quanto meno «probabile anche in base a quanto anticipato dal presidente della Uefa», la società non avrà significative ripercussioni sui proventi. Numero due: anche nel caso in cui il campionato si dovesse concludere in un altro modo tra quelli finora analizzati (e quindi con la squadra di Inzaghi comunque qualificata per la Champions), non dovrebbero esserci ostacoli per la gestione del club. Lotito è tra coloro che esercitano le pressioni maggiori affinché il campionato ricominci non appena la diffusione del coronavirus lo renderà possibile. Una linea comune a Uefa, Figc, principali federazioni europee e grandi club (nelle ultime ore si è esposto in tal senso anche Rummenigge, a.d. del Bayern Monaco). Non a caso è pronto a far tornare la Lazio al lavoro quanto prima. Il club biancoceleste attende le decisioni del governo in materia di allenamenti per i professionisti. Se il nuovo decreto sposterà al 17 aprile il divieto di svolgere questa attività, la società aspetterà quella data e subito dopo ricomincerà. Ha scritto Lotito: «Con riferimento alle attività patrimoniali, non si ravvedono elementi di criticità dovuti alla crisi sanitaria e al conseguente rallentamento dell’economia nazionale. Inoltre il valore dei diritti alle prestazioni dei calciatori non dovrebbe risentire in modo significativo della situazione». Il presidente si aspetta dunque che pure sul mercato il club non accusi il colpo, anche se tutto sarà ovviamente più semplice nel caso in cui il campionato riprenda. La semestrale ha evidenziato come gli ingaggi dei calciatori rispetto allo stesso periodo del 2018 – siano aumentati dell’8% (da 30,9 a 33,4 milioni) e quelli dei tecnici del 50% (da 2,7 a 4,2). CorriereDellaSera

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: