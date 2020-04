Lecce, Liverani: “Tornare a Roma è stato emozionante, i tifosi della Lazio mi hanno tributato un saluto”

In attesa di capire quando si può tornare sui campi di gioco per fare i primi allenamenti dopo questa emergenza che sta colpendo tutto il mondo, le varie società di Serie A si stanno adoperando per intrattenere sui social i tifosi. Il Lecce, nel pomeriggio di ieri, durante una diretta sul proprio profilo Instagram, ha intrattenuto i proprio tifosi con il mister Fabio Liverani, a cui sono state fatte diverse domande, dall’emergenza che si sta vivendo in questi giorni nel Paese, alla stagione fin qui svolta con i suoi ragazzi. Tra le varie domande, è arrivata anche una sulla Lazio, più precisamente sul suo ritorno all’Olimpico da avversario, sul campo in cui ha giocato per cinque stagioni, diventando anche capitano biancoceleste: “Tornare a Roma è stato emozionante. Non mi aspettavo quel tipo di accoglienza dai tifosi della Lazio, che mi hanno tributato un saluto. Tornare in una piazza dove ho giocato e ricevere queste dimostrazioni di affetto per me è molto importante, sono contento di tornare nei posti del mio passato”.

Infine, sul fronte Coronavirus, l’allenatore romano si è espresso con chiarezza sul momento difficile, ma anche sulla possibile ripresa del campionato: “Oggi non mi sfiora il pensiero del futuro. Adesso conta solo superare questo momento molto difficile. Il mio pensiero principale è legato a questa tragedia che ha colpito il paese, poi si pensa al resto. La ripresa? Ad oggi non si possono fare delle previsioni precise. Non credo che prima di fine maggio o giugno possa essere fattibile rientrare in campo. Si potrà riprendere quando il rischio sarà 0 per tutti”.

