Ledesma: “Squadra matura grazie a Inzaghi, Lotito migliora sempre. Rimpianto? Non aver finito la carriera con la Lazio”

L’ex capitano biancoceleste Cristian Ledesma, ora alla guida della squadra della rinomata Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli“, meglio conosciuta come LUISS, ai microfoni di Tuttomercatoweb parla del suo momento, ricordando sempre la Lazio:

Hai ritrovato un ex compagno della Lazio: Guglielmo Stendardo

“Lui è il secondo anno che gioca alla LUISS ed è un esempio per gli altri, l’unico che ha giocato ad alti livelli. Ci conosciamo bene ed è la nostra arma in più“.

Obiettivi?

“Intanto vorrei finire quest’anno e devo dire che mi sto divertendo molto. Poi vorrei prendere il prossimo patentino e vedere se arrivano situazioni diverse. Ad ogni modo l’idea principale è di continuare il percorso con l’Università. C’è un bel progetto, una struttura solida, dei valori importanti“.

La pandemia del coronavirus mette a rischio anche il campionato.

“Grazie a Dio stiamo bene. Per noi non è un sacrificio, i figli stanno bene, mia moglie lo stesso. Ci aggiorniamo e l’importante è che passi questa pandemia. Ora sul campionato c’è incertezza, io personalmente preferisco non pensare alle soluzioni che si tirano in ballo. Ora l’importante è che tutti stiano a casa“.

Il sogno, tornare alla Lazio?

“Mi piacerebbe tornare alla Lazio, ma per fare qualcosa di importante e non perché ho fatto 9 anni. Vediamo se un giorno potrò tornare, magari allenando i ragazzi, cosa che mi piacerebbe, o chi lo sa. C’è sicuramente tempo“.

Intanto a Roma ti sei stabilito anche dopo aver lasciato i biancocelesti.

“Sono diventato italiano, mia moglie è italiana. Mi sento italiano al 100%, ormai in Argentina non vado da tempo. E da quando mi sono trasferito a Roma abbiamo deciso di restarci a vivere. Non c’è città più bella. Ci sono stati momenti in cui mi sono spostato da solo, come al Santos o al Lugano. Quando sono andato al Panathinaikos si è invece trasferita tutta la famiglia, però i bambini non si trovavano bene a scuola e la società aveva problemi finanziari, così li ho rimandati indietro“.

Simone Inzaghi sta facendo un lavoro eccezionale. Molti suoi ex compagni erano scettici a immaginare un suo futuro da allenatore, a questi livelli.

“Mi unisco anche io a quelli che non si aspettavano da lui questa carriera. Per il carattere che vedevi non te l’aspettavi anche se conosceva tutti i campionati e tutti i giocatori. Ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti e la Lazio è molto più matura grazie a lui“.

Hai vissuto 9 anni da calciatore alla Lazio, contribuendo all’escalation della squadra sotto la gestione Lotito. Eppure attorno al presidente ci sono sempre polemiche.

“Mi fa piacere perché è riuscito sempre a migliorare. Su Lotito se ne dicono troppe ma non è non è come lo dipingono dall’esterno. Magari è un po’ particolare, non si può dire il contrario ma ci sono troppe persone che lo vogliono screditare. Piace o non piace Lotito ha portato risultati importanti, ha salvato una squadra che stava fallendo e dopo la Juve negli ultimi anni è la Lazio la squadra che ha vinto più titoli“.

Guardandoti indietro hai qualche rimpianto?

“Mi sarebbe piaciuto finire la carriera alla Lazio. Quella era la mia idea. Però Dio non ha voluto che finisse in quel modo“.

