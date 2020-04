CdS | Inzaghi e Tare pensano a Romagnoli

Alessio Romagnoli può lasciare il Milan. Contratto in scadenza 2022 e rinnovo complicato: il fondo Elliott avvierà l’ennesima rifondazione abbassando gli ingaggi dei rossoneri sino alla soglia dei 2 milioni. Il difensore ne guadagna 3,5 e non si esclude possa essere sacrificato. La Lazio, ecco la notizia, ci pensa. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto tra il suo agente e la società biancoceleste semplicemente esplorativo. L’idea avrebbe trovato terreno fertile. Lotito e il ds Tare sono interessati e verranno costantemente informati degli sviluppi. Prematuro ipotizzare valutazioni o qualsiasi scenario di mercato, ma il difensore non rinnoverà il contratto con il Milan e potrebbe muoversi. Alessio Romagnoli, cresciuto nel vivaio della Roma, non è soltanto uno dei migliori difensori italiani, ma un dichiarato tifoso della Lazio. Non ha mai nascosto la passione per i colori biancocelesti e l’ammirazione nei confronti di Nesta, di cui è sempre stato considerato l’erede naturale, non solo per la maglia numero 13 e la personalità che l’ha portato a indossare la fascia di capitano del Milan. Nell’inverno 2018, quando segnò su rigore senza esultare allo stadio Olimpico durante la serie a oltranza della semifinale di Coppa Italia, decretando l’eliminazione della squadra di Inzaghi, diventò un idolo della Curva Nord.

Romagnoli è anche uno dei giocatori preferiti del tecnico della Lazio. Simone lo conosce dai tempi in cui stava iniziando la carriera di allenatore nel vivaio biancoceleste e lui giocava nella Primavera della Roma. Oggi è complicato immaginare valutazioni di mercato, ma certo la candidatura di Alessio suona come una suggestione aff ascinante per Lotito ed entrerebbe a meraviglia nel progetto tecnico attuale. Romagnoli ha 25 anni, promette di essere un perno della nazionale azzurra nelle prossime stagioni ed è un difensore centrale di piede mancino.

La Lazio sta cercando un erede naturale di Radu. Il Boss, come viene aff ettuosamente chiamato nello spogliatoio di Formello, è in scadenza 2021 e resterà anche nella prossima stagione, ma viaggia verso i 34 anni. Non potrà durare in eterno e l’auspicato ritorno in Champions prevede, nei progetti di Tare, un rinforzo di assoluto livello in quel ruolo. Piace e sono stati avviati contatti con i manager e la famiglia di Marash Kumbulla, classe 2000, gioiello italo-albanese del Verona già entrato nel mirino dell’Inter. Romagnoli ha maggiore esperienza e ancora di più possiede le stesse caratteristiche di Radu. Sarebbe la pedina ideale per la difesa a tre di Simone Inzaghi, abituato a impostare la manovra della Lazio con difensori dal piede educato e dalle eccellenti qualità tecniche.

