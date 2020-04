GdS | Quattro frecce per scattare. La mossa di Inzaghi nella Lazio da corsa

Simone Inzaghi ripartirà dalle quattro frecce per riavviare la Lazio. Le miscelerà per riaccendere la marcia vincente che aveva portato i biancocelesti in zona scudetto. Confidando nella ripresa del campionato, ma anche guardando a un progetto tattico che ormai fa parte dell’identità della sua squadra pure in proiezione della prossima stagione. La spinta degli esterni ha ridato profondità e vitalità al gioco della Lazio. Al di là del secondo posto in classifica, altri numeri illuminano il campionato biancoceleste. In primo piano, quelli sulla migliore difesa (23 gol) e sul secondo attacco (60) della serie A: cifre che scaturiscono da una compattezza collettiva assicurata anche dal maggiore apporto dalla batteria degli esterni.

FORZE IN PIU’

L’arrivo di Manuel Lazzari è stato il primo tassello per riassemblare la Lazio, reduce dall’ottavo posto in classifica. Il 26enne esterno veneto si è confermato la leva sulla fascia destra che Inzaghi richiedeva: maratoneta e gamba per fornire di cross i compagni. In campionato Lazzari ha sommato 21 presenze: 3 volte da subentrato. In cinque gare è rimasto in panchina. All’ex Spal è mancato in campionato soltanto il gol che però ha trovato in Europa nella sfida di Glasgow contro il Celtic. A febbraio Adam Marusic si è ripreso il posto da titolare sulla destra. Protagonista nel colpaccio col Genoa con il gol del rapido vantaggio. Il montenegrino sièrivelato pure come un’opzione in più per la fascia sinistra, gravata dall’assenza di Lulic. Inzaghi ha utilizzato la sua fisicità per garantire un’alternativa nel corso della gara a Jony. A parte i guai muscolari che lo hanno bloccato dalla fine di ottobre, il 27enne montenegrino si è fatto valere nelle dieci presenze in campionato contrassegnate da due gol. Jony ha giocato da titolare le ultime quattro gare. L’infortunio di capitan Lulic ha dato spazio al 28enne spagnolo, che nelle altre undici presenze in campionato soltanto due volte era partito dal 1’. L’ex Alaves ha dovuto scontare anche qualche disagio tattico: Inzaghi lo ha reimpostato nei compiti di copertura. Il suo acquisto si è rivelato azzeccato considerando pure i nuovi problemi di Lukaku al ginocchio.

GARANZIA

Senad Lulic si è fermato solo quando, dopo la gara col Verona (5 febbraio), si è resa necessaria l’operazione alla caviglia per un’infiammazione.In Svizzera, dove risiede la famiglia, il capitano si è sottoposto a un nuovo intervento e ha avviato la riabilitazione.Venti presenze in campionato, tutte da titolare. Padrone dei ritmi e delle esigenze della fascia sinistra. A gennaio il bosniaco ha compiuto 34 anni, è in scadenza di contratto ma è pronto il rinnovo per un’altra stagione. Dopo il gol nella finale di Coppa Italia del 2013, Lulic è ripassato dalla storia con la rete del vantaggio nella Supercoppa contro la Juventus. Ora sta completando il recupero. Quando la Lazio tornerà in campo, Simone Inzaghi potrà ritrovare il suo capitano.

