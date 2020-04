3 aprile 2016: quattro anni di Inzaghi sulla panchina della Lazio. Buon anniversario mister!

Esattamente quattro anni fa, il 3 aprile del 2016, la Lazio perdeva male il derby contro la Roma per 4-1 e, la società, decise di sollevare dall’incarico di allenatore Stefano Pioli. Per concludere la stagione, con sette gare rimaste da disputare, la panchina biancoceleste fù affidata al tecnico della Primavera ed ex giocatore della Lazio Simone Inzaghi. Il suo esordio come mister della Prima Squadra arriva sette giorni dopo, nella trasferta di Palermo, dove i biancocelesti si imposero con un netto 3-0. Esordio vincente per Inzaghi che, nelle altre sei gare, raccoglie tre vittorie ed altrettante sconfitte.

Dopo la conferma in estate, nella stagione seguente, ha raggiunto l’obiettivo principale: riportare la Lazio in Europa. Inoltre ha conquistato due derby su quattro in stagione (visto l’accoppiamento in semifinale di Coppa Italia), 2-0 nell’andata della semifinale di Coppa Italia, e 3-1 nella gara di ritorno di campionato. Coppa Italia che ha visto la sua Lazio arrivare in finale, purtroppo persa per 2-0 contro la Juventus. Quella finale ha permesso ai biancocelesti di sfidare nuovamente i bianconeri, questa volta nella Supercoppa Italiana. Ecco che arriva il primo trofeo da allenatore per mister Inzaghi: il 13 agosto 2017 la Lazio batte la Juventus per 3-2 nel finale e conquista la sua quarta Supercoppa Italiana.

Dopo la Supercoppa Italiana, la stagione continua ad alti livelli sia in campionato che in Europa. Il percorso in Europa League è il migliore di sempre insieme a quello del 2014, purtroppo interrotto ai quarti di finale, dopo il black out di Salisburgo, nella gara di ritorno contro la squadra austriaca. Anche il campionato termina in maniera amara, con lo scontro diretto contro l’Inter perso in casa per 3-2: entrambe finiscono al quarto posto a pari punti ma, per la differenza reti, la squadra nerazzurra si prende l’ultimo posto utile per i gironi di Champions League.

Nella stagione successiva arriva il secondo trofeo da allenatore: il 15 maggio del 2019 con un 2-0, i suoi biancocelesti battono in finale di Coppa Italia l’Atalanta di Gasperini, portando a sette il numero di Coppe Italia conquistate dalla Lazio. Anche in questa stagione, finale porta finale: grazie alla vittoria contro la squadra bergamasca, mister Inzaghi porta i suoi a giocare la finale di Supercoppa Italiana. Contro chi? Sempre loro, la Juventus. Il 22 dicembre 2019, in quel di Riyad, Arabia Saudita, Ronaldo e compagni, dopo la sconfitta in campionato 15 giorni prima, si devono arrendere nuovamente: con un netto 3-1 i biancocelesti portano a casa il trofeo, quinta Supercoppa Italiana della storia del club e terzo trofeo per mister Inzaghi.

In quest’ultima stagione, oltre alla Supercoppa, Inzaghi e i suoi ragazzi stanno facendo sognare tutti i tifosi biancocelesti, con un campionato di alto livello, in lotta con la Juventus per il primo posto. Ora l’emergenza Coronavirus ha interrotto la stagione ma, con la speranza che si possa ricominciare il campionato in sicurezza, il mister è pronto a riprendere il “sogno” per tutto il popolo biancoceleste.

