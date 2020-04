CdS | Pavanello, CEO di Macron: “In arrivo in Italia 8 milioni di pezzi tra mascherine, camici e tute. La maglia della prossima stagione è già in produzione”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

La Macron non sta guardare e scende in campo contro il coronavirus con un’iniziativa emblematica denominata “stopcovid 19/macron#noicisiamo“. A presentarla, attraverso le pagine de Il Corriere dello Sport, il CEO dell’azienda bolognese Gianluca Pavanello il quale spiega come il lavoro parte da fabbriche asiatiche che producono materiale utile all’emergenza da importare in Italia. I numeri sono di quelli importanti: 8 milioni di pezzi tra mascherine, tute e camici a breve che successivamente aumenteranno per un totale di 10 milioni di pezzi a settimane. Un’idea importante con dei costi non proprio irrisori considerando l’aumento vertiginoso del costo dei trasporti e la diminuzione degli aerei in volo. Pavanello poi parla anche di Lazio rivelando come siano in produzione le maglie per la prossima stagione e stia già pensando a quelle per il 2021-22 con la divisa celebrativa dei 20 anni che ha riscosso molto successo grazie anche all’affiatamento tra Macron e la Lazio. In conclusione, il CEO di Macron lancia un messaggio di augurio per la ripresa del campionato sperando nel successo finale della Lazio e sulla maglia della prossima stagione afferma come ci sarà il rispetto della storia accompagnato da qualche novità.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: