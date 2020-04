PRIMAVERA1 | Il punto sul futuro dei prestiti biancocelesti

Una crisi calcistica e non solo senza precedenti. L’emergenza coronavirus cristallizza il passato rendendolo presente mentre getta nell’oscurità più assoluta il futuro. Una situazione delicatissima che, per quanto riguarda il profilo meramente calcistico, tocca non solo le prime squadre ma anche i campionati giovanili, a partire dalla Primavera. In casa Lazio, la stagione dei ragazzi di Leonardo Menichini, dopo un lungo periodo nero, stava voltando pagina grazie a sette punti conquistati nelle ultime tre giornate capaci di allontanare lo spettro retrocessione. Un principio di 2020 in crescendo merito di una quadratura ritrovata ed una buona campagna acquisti invernale. A gennaio, oltre a Novella, Lico e Marino giunti a titolo definitivo, il club biancoceleste ha ottenuto i prestiti di Distefano e Ricci, giovani promettenti con già qualche gara tra i professionisti alle spalle. Tutto perfetto o quasi: con il campionato fermo ed il mese di giugno che si avvicina, il loro futuro rimane in bilico come quello di Gustavo Cipriano, innesto difensivo importante nell’ultima sessione estiva di calciomercato.

GUSTAVO CIPRIANO

Prelevato dal Santos nel mese di Luglio tramite la formula del prestito con diritto di riscatto, il difensore brasiliano classe 2001 alla Lazio ha vissuto, fino allo stop dell’attività, una stagione altalenante con 9 presenze da titolare per un totale di 765 minuti. Sul suo futuro, complice soprattutto l’emergenza sanitaria in corso, regna uno stato d’incertezza come confermato ai microfoni di LazioPress.it dall’Agente mediatore, che lo ha portato in Italia ed alla Lazio, Danilo Caravello della Football Service:

“Il ragazzo sta vivendo, come tutti, una situazione di grande incertezza e di attesa generale. Ora non c’è nulla di certo per nessuno, non si capisce quando e come potremo uscire da questa emergenza sanitaria che è la cosa primaria per tutti e, tornando al mero aspetto calcistico, in seguito potremo capire se i prezzi di mercato subiranno delle variazioni al ribasso come una parte degli ingaggi per affrontare il periodo di grande crisi post pandemia. Nel momento in cui, speriamo presto, si potrà tornare a parlare e giocare a calcio, ci metteremo seduti con la Lazio e cercheremo di capire le intenzioni future della Società e questo vale sia per Cipriano come per tutti gli altri Calciatori delle altre squadre. Cipriano si è ambientato subito al meglio ed è partito forte ad inizio stagione, poi ha avuto un momento di flessione, probabilmente dovuta anche alla non perfetta conoscenza della lingua italiana, alla nostalgia vista la grande lontananza da casa ed all’ambientamento alla nuova realtà, che può starci in ragazzi così giovani. Nelle ultime uscite, invece, si era ripreso bene; a Roma ed alla Lazio sta bene, vorrebbe rimanere e potersi giocare tutte le sue carte al meglio anche il prossimo anno. Si tratta comunque di una decisione che prenderemo insieme alla Lazio per vedere se c’è intenzione di continuare questo percorso e di investire ancora insieme sul futuro anche, magari, cambiando qualcosa nei termini degli accordi già presi a suo tempo con il Santos.

Ad oggi, ripeto, è tutto fermo e risulta, purtroppo, per me impossibile poter affrontare qualsiasi tipo di discorso. Quest’emergenza sanitaria ha fatto sì che tutto si fermasse; ad oggi ho anche forti dubbi che i campionati di settore giovanile possano riprendere e, quindi, le strategie di molte squadre potrebbero, di conseguenza, variare.

Per chiudere, non ci resta altro che aspettare ulteriori sviluppi positivi, per poter tornare a parlare di calcio e per capire cosa desideri fare la Lazio con Cipriano. Ad oggi, ripeto, è tutto molto prematuro”.

GIANMARCO DISTEFANO

Arrivato a Roma dal Catania con un prestito oneroso per aiutare la Lazio nella risalita, Gianmarco Distefano, nonostante le pochissime gare a disposizione, è riuscito a mettersi in mostra andando peraltro in gol al suo esordio nel successo esterno contro l’Empoli. Indubbiamente una partenza lanciata che però potrebbe rimanere tale almeno per quanto riguarda la Primavera considerando l’annata di nascita, il 2000, che lo taglia oramai fuori dal discorso giovanili. Lo stop improvviso ha bloccato la sua ascesa: in due spezzoni è riuscito ad imporsi andando anche a segno con la palla che ora passa alla Lazio chiamata a lasciarlo ripartire o a scommettere su di lui riscattandolo e facendolo crescere nei campionati minori.

LUDOVICO RICCI

Reduce da 5 presenze piene tra tra Coppa Italia e campionato di Lega Pro, oltre ad altri due ingressi sempre in Lega Pro, il prestito nel mercato invernale alla Lazio primavera avrebbe potuto costituire un occasione importante per la crescita complessiva del forte difensore centrale. Un rilancio purtroppo fermato sul nascere a causa dell’emergenza sanitaria con il centrale classe 2001 che, dopo un buono spezzone a Pescara, ha pagato il fattore ambientamento restando in panchina nelle due giornate successive. Il discorso sul suo futuro in biancoceleste è completamente fermo, come spiega ai microfoni di LazioPress.it l’entourage del giocatore, composto da Giorgio Lauria e Helga Leoni: “Le sue intenzioni di rimanere alla Lazio? Dipenderà molto dai prossimi mesi: diciamo sempre ai calciatori che non è tanto l’intenzione che uno ha, è tanto cosa pensano gli altri di lui. Ciò dipenderà da come andranno le cose nei prossimi mesi, non si possono fare previsioni. Il calcio non è fatto dal piacere di andare a giocare da una parte o dall’altra, dipende dalle valutazioni degli altri. Noi attendiamo che lui possa fare esperienza, dimostrare alcune cose alla Lazio dove ha trovato un ottimo ambiente e poi dipenderà dai tecnici. In questo momento è prematuro parlare di destinazioni o voglia di rimanere. Dipenderà molto da quello che è stato visto nel ragazzo in questo momento perchè è stato un mese e mezzo in cui si è fatto notare anche negli allenamenti perchè gli allenamenti hanno la stessa importanza delle partite. Ribadiamo: dipenderà molto da ciò che pensano gli altri del calciatore, i tecnici della Lazio, della Viterbese. Non c’è nessuna intenzione particolare: in questo momento il ragazzo vuole star sereno e dimostrare il proprio valore, non ha preferenze. Si gioca le sue carte alla Lazio e se i tecnici dovesse dare l’ok potrebbe fare il fuori quota, è un’idea. L’altra idea è la Viterbese e poi c’è n’è qualcun altra. L’importante è che i ragazzi sappiano che le cose non dipendono solo da loro, ma dipendono dalle valutazioni che fanno i tecnici e le società”.

