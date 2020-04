View this post on Instagram

Giocatori della Fiorentina: i test confermano tutto ok 📄 Cutrone, Pezzela and Vlahovic no longer positive for #Covid19 📄 La Fiorentina ha il piacere di comunicare che in seguito agli esami e test clinici effettuati in questi ultimi giorni, i giocatori Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic sono risultati negativi al Covid 19. Ringraziamo ancora una volta medici, infermieri e strutture ospedaliere che continuano a prestare la propria assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno in un momento così critico e delicato per il Paese e il mondo intero. ————— ACF Fiorentina is delighted to announce that tests have revealed that Patrick Cutrone, German Pezzella and Dusan Vlahovic are no longer positive for COVID-19. We would like to take this opportunity to thank the doctors, nurses and hospitals that are continuing to care for all those who require medical attention at this difficult time for Italy and indeed the whole world. #ForzaViola 💜 #Fiorentina #ACFFiorentina