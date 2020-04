Romulo: “I tifosi della Lazio hanno grande affetto per me. Solo Tare sa perché non sono rimasto”

Non ha vestito per tanto tempo la maglia biancoceleste, solo qualche mese. Mesi pero in cui ha dato il massimo alla Lazio e i tifosi l’hanno sempre riconosciuto e ringraziato per quanto fatto in quei 6 mesi. Romulo è rimasto comunque molto legato alla Lazio ed ai tifosi, non tagliando mai il legame con entrambi. Spesso lo si vede su Instagram ricordare i momenti biancocelesti (vittoria della Coppa Italia). In questo periodo di emergenza sanitaria ha parlato in collegamento con il giornalista Andersinho Marques della squadra di Inzaghi. Ecco le sue parole: “Ancora oggi i tifosi della Lazio mi scrivono, dimostrano un grande affetto per me. Ho stretto amicizia con i brasiliani che giocavano in biancoceleste, poi in particolare con Bastos, Strakosha, Parolo e Caicedo. La Lazio è una grande famiglia. Perché non sono rimasto? Solo Tare lo sa”

