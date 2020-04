GdS | Lazio, che sorpresa. Il più forte di tutti? Last minute Caicedo

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Chi è il giocatore più forte della Lazio? Il dibattito è aperto e di non facile soluzione. C’è chi pone l’accento sui gol di Immobile (27 in 26 giornate), chi privilegia le invenzioni e gli assist di Luis Alberto, chi antepone la potenza e la classe di Milinkovic. Una scelta indubbiamente difficile. E allora ci pensa CIES football, l’osservatorio internazionale calcistico, a dirimere la questione. Come spesso accade, tra i due litiganti (in questo caso tre) è un altro a godere. E non si tratta neppure di uno di quei giocatori che, nell’immaginario collettivo, è appena un gradino più in basso dei magnifici tre, ossia i vari Correa, Acerbi, Leiva. No, secondo CIES, il calciatore più forte della Lazio è Felipe Caicedo.

PRIMO LAZIALE

Si tratta, è bene sottolinearlo subito, di una graduatoria particolare. Più che il valore dei giocatori, premia la loro utilità. Il loro peso specifico sui punti conquistati dalle squadre di cui fanno parte. Tanto che al primo posto non ci sono i soliti Messi e Cristiano Ronaldo e neppure Neymar o Mbappè. Il primo della lista è il capitano del Liverpool Henderson, al secondo c’è Kimpembe del Psg e al terzo Thiago Alcantara del Bayern. Tutti giocatori importanti, per carità. Ma non stelle di prima grandezza. Caicedo è al 30° posto di questa classifica che prende in considerazione i maggiori campionati europei. Precede di un posto l’altro biancoceleste Luis Alberto, più staccato c’è invece Immobile (al 52° posto). L’attaccante ecuadoriano è davanti a tutti i laziali soprattutto per le reti pesanti, da tre punti, realizzate nei finali di gara. In particolare quelle che hanno regalato la vittoria alla Lazio a Reggio Emilia contro il Sassuolo (al 91’) e a Cagliari (al 97’). Fondamentale, per un’altra vittoria in extremis, è stato il suo assist a Immobile a Brescia al 91’.

IL RICONOSCIMENTO

Così per il Panterone arriva pure un riconoscimento internazionale, che sancisce ulteriormente la straordinaria ascesa vissuta negli ultimi mesi. Non sarà davvero il giocatore più forte della Lazio, ma è comunque diventato uno degli elementi più importanti a disposizione di Inzaghi. Un autentico trascinatore in campo e fuori. Memorabile (e profetica) la sua battuta alla cena di Natale della squadra: «Andiamo a vincere lo scudetto». All’epoca sembrava solo uno scherzo. Col passare dei mesi è diventata una dichiarazione lungimirante. Perché la Lazio è realmente in corsa per vincere il tricolore. Una frase che Caicedo ha ripetuto anche a febbraio, alla festa per i 30 anni di Immobile. Quando parlare di scudetto non era più una boutade, ma era già un progetto con basi solide. E sicuramente quella frase sarà nuovamente pronunciata dall’attaccante ecuadoriano non appena ci sarà il via libera alla ripresa dell’attività agonistica. Caicedo, come tutti, spera che possa accadere il prima possibile e nel frattempo si allena nella sua casa romana.

Gazzetta dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: