L’emergenza Coronavirus ha stravolto l’andamento del campionato. La Lega ha già stabilito un taglio agli stipendi dei calciatori, ma altre decisioni importanti ancora devono essere prese. Il presidente dell’AIA, Marcello Nicchi – sottolineando come anche la categoria degli arbitri possa essere esposta ad un grosso rischio in un’eventuale ripartenza del campionato – parla ai microfoni di Sport Mediaset: “Gli arbitri sono quelli più a rischio per una ripartenza senza le dovute precauzioni. Bisognerà ponderare bene, non possiamo mandarli allo sbaraglio in un momento in cui non ci sono le condizioni per una ripartenza. Se ripartiamo, chiederò di sapere quali sono le garanzie offerte.Ci sono tante cose da valutare attentamente. Ripartire è quello che auspichiamo tutti, ma l’obiettivo è non mettere a rischio nessuno. Per giocare ci vorranno arbitri con le massime tutele. Ripartire senza VAR potrebbe essere una delle cose che ci costringono a dover fare. Io mi auguro che la cosa non accada, ma potrebbe anche sorgere questo rischio. Spero ci diano spazi più grandi e sanificati. Se non si dovesse ripartire con il VAR sarebbe perché siamo alle prese con un’emergenza sanitaria importante”.

L’ipotesi di una ripartenza senza tecnologia sta già preoccupando molti tifosi, che temono per l’attendibilità delle decisioni in campo.

