Intercettato dai microfoni del Corriere dello Sport, capitan Ledesma in una lunga intervista parla del momento delicato che vive l’Italia a causa del coronavirus e torna indietro ai suoi anni di Lazio. Senza dubbio uno dei momenti indelebili è la Coppa Italia del 2013, che l’argentino classifica come uno dei ricordi più belli, come il primo gol nel derby, la qualificazione alla Champions e poi il girone, l’emozione di affrontare il Real Madrid, la Coppa Italia del 2009 con l’Olimpico pieno per la prima volta da quando era arrivato. La finale del 2013, sostiene l’ex centrocampista che è un evento unico in quanto non si ripeterà, non succederà più, come dice la canzone. In Champions ci si può tornare come accadrà presto, ma quello è un ricordo speciale perché unico. Inoltre l’attuale tecnico aggiunge il suo sogno per l’estate: oltre ovviamente al fatto che passi tutto il prima possibile, spera di crescere come allenatore, di far conoscere ancora di più la Ledesma Academy e per la Lazio augura che si possa vincere lo scudetto: la Juve ha qualcosa in più ma per adesso si traduce in un solo punto di differenza in classifica, dunque il sogno rimane.

