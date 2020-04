CorSera | Lotito e Pallotta alleati per far ripartire la Serie A

È una strana alleanza, perché opposta è la cultura e acerrima la rivalità sportiva. Da una parte l’americano che non si affaccia a Roma da quasi due anni, dall’altra il romano presente a ogni evento, piccolo o grande che sia; da una parte il presidente che delega e cerca di far diventare la sua società un brand internazionale, dall’altra il padrone che decide anche l’ultimo dei collaboratori e cerca spazio nel territorio. In mezzo un confronto sul campo che vale moltissimo, perché i tifosi misurano e pesano i risultati anche in base a quelli ottenuti dall’avversario. Eppure Pallotta e Lotito – e quindi la Roma e la Lazio – sono incredibilmente vicini nello scontro politico e filosofico che sta

squassando il calcio al tempo del coronavirus. Nell’assemblea di Lega i club romani hanno sposato la linea comune a tutti nel controverso rapporto con l’Associazione calciatori: taglio degli ingaggi di due mesi se siriprende a giocare, di quattro se la stagione finisce qui. Roma e Lazio, al contrario di altre società, sono arrivate a questa decisione attraverso un percorso simile. Nessuna delle due ha trasformato la riduzione dei compensi dei giocatori in una specie di guerra santa; la ritengono un provvedimento rilevante per mitigare la crisi economica incombente sul calo, ma non sufficiente a sistemare le cose. Serve altro, insomma, per scongiurare il tracollo del sistema. La posizione è identica, anche se la situazione finanziaria di giallorossi e biancocelesti è diversa. Lazio e Roma hanno avuto il medesimo atteggiamento anche nell’altra questione spinosa: tornare a giocare o meno? Entrambe vogliono – ovviamente nei limiti del possibile – che campionato e coppe si concludano sul campo. Poi è vero che la stessa idea è stata sostenuta con atteggiamenti differenti: dirompente e a momenti incontenibile il presidente laziale Lotito, protagonista di baruffe assortite con Agnelli e Marotta in video-conferenza; misurato il Ceo romanista Fienga. Questione di carattere, anche. Fatto sta che, in queste ore, il portavoce biancoceleste Diaconale ha osservato: «Ce l’avevano con Lotito perché voleva riprendere il campionato, ma ora si stanno spostando tutti dalla sua parte». A conferma che questa alleanza è sì strana, certamente tacita, ma anche concreta, Roma e Lazio hanno tenuto la stessa linea di condotta nella gestione degli stranieri. Nessuna delle due ha consentito loro di lasciare l’Italia per raggiungere i paesi d’origine: sono rimasti tutti in città, un po’ per cautela e un po’ per essere pronti a ripartire non appena il governo consentirà la ripresa degli allenamenti. Una scelta in controtendenza rispetto agli altri grandi club, con l’eccezione del Napoli. La Juve, l’Inter e anche il Milan hanno consentito a quasi tutti gli stranieri di andarsene altrove, i bianconeri hanno addirittura nove giocatori all’estero. Quando rientreranno in Italia, dovranno rimanere 14 giorni in isolamento. Giallorossi e biancocelesti, invece, potranno tornare subito in campo. Al centro sportivo di Formello è già tornato in attività qualche funzionario e tutto è stato preparato: aspettano solo che arrivino i giocatori. CorriereDellaSera

