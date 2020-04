CorSera | Mauri: “Rovesciata contro il Napoli? Sul podio insieme ad un gol nel derby”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Il 7 aprile è una data che Stefano Mauri non dimentica. La macchina del tempo va indietro di otto anni, a una serata all’Olimpico che iniziò con le lacrime, pochi giorni dopo la scomparsa di Giorgio Chinaglia. La Lazio lo onorò alla grande, battendo il Napoli: a metà ripresa, il 2-1 di Mauri fu una rovesciata da cartolina. «Quel gol l’ho visto e rivisto – racconta -. Lì per lì non mi resi conto di quello che avevo fatto. Dopo ho realizzato». Il più bello della carriera? «Indubbiamente. Sul podio metto anche il primo realizzato in un derby e uno contro l’Udinese, al volo, nel 2006». Come procede la quarantena a Roma? «Cerco di occupare il tempo pulendo casa. Poi mi diletto in cucina: la carbonara e il tortino con ricotta e spinaci mi sono venuti bene, mentre mia moglie, che è di Bari, ha preparato i cavatelli. E poi tv, visto che negli ultimi giorni è uscita la quarta serie della Casa di Carta». Niente sport? «Prima di questo periodo niente, ma adesso devo farlo quasi per forza. Per ingannare il tempo e per non ingrassare, anche se devo dire che il metabolismo è rimasto quello di quando giocavo». La sua famiglia è di Monza. Tutto bene? «Fortunatamente sì. Ci sono mia madre e mia sorella, la situazione è sempre abbastanza critica ma in via di miglioramento». Che fa oggi Stefano Mauri? «Ho frequentato il corso da direttore sportivoein questi giorni avrei dovuto sostenere l’esame da procuratore, ma ovviamente è slittato per via del coronavirus». Perché il procuratore? «Perché è una figura che mi interessa. La prima idea non è quella di fare l’allenatore per diversi motivi: oggi l’allenatore deve essere psicologo, manager nel visionare i giocatori che gli propongono, tante figure in una». L’allenatore del 2020 deve pensare anche a come gestire un momento del genere. «Il calciatore, ovviamente, non vede l’ora di tornare ad allenarsi, ma la testa non è semplice da gestire. Un conto è stare fermo quattro-cinque giorni, un conto è non giocare per due mesi. E allenarsi da soli non è semplice». Il campionato riprenderà? E se sì, come? «Per motivi economici e di sopravvivenza del sistema si dovrebbe riprendere la stagione, ma secondo me è molto difficile che questo accada. Sarebbe meglio pensare già a quella nuova. Se si riprendesse a giocare e uscisse il caso di un altro giocatore positivo, bisognerebbe fermare tutto di nuovo». Ipotizziamo la ripresa. La Lazio avrebbe più benefici o svantaggi dalla lunga sosta? «Sarà come vivere una nuova stagione, i valori in campo saranno completamente diversi. Ci sarebbero mille variabili da considerare, il dover giocare ogni tre giorni. La Lazio potrebbe continuare a volare, ma potrebbe anche faticare». Di sicuro, il prossimo anno giocherà la Champions. Lei nel 2007 c’era, come la spiegherebbe a uno che non l’ha mai vissuta? «Basta vedere i nomi delle squadre, ascoltare l’inno. E poi ci sono due Champions: quella della prima fase e dagli ottavi in poi. I ricordi più belli? Giocare al Camp Nou con l’Udinese e al Bernabeu con la Lazio. Stadi enormi». CorriereDellaSera

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: