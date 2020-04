Vieri: “La Lazio in cui giocai? Giocatori devastanti, uomini veri”. E su quello Scudetto perso con il Milan…

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Durante una diretta su Instagram insieme a Damiano Coccia, “Er Faina”, Bobo Vieri ha parlato della sua esperienza con i biancocelesti: “Sono passati venti anni, ma la Lazio con cui giocato era devastante. Forte, con giocatori veri e di grande qualità: oggi non ce ne sono più. Lo Scudetto perso con il Milan? Abbiamo perso due partite in casa, una con la Juventus e quella con il derby la settimana successiva. Contro i bianconeri feci un tiro di interno al limite e presi il palo interno, pioveva, uscì comunque fuori. Contro la Roma tutta la difesa fu squalificata, perdemmo sei punti in due partite e anche contro la Fiorentina pareggiammo. Il giocatore più forte? Lo erano tutti, in qualsiasi parte del campo. Qualità tecnica altissima. Dopo che andai via vinsero lo Scudetto, ne sono contento. Quando c’ero io abbiamo vinto la Coppa delle Coppe, poi in tanti vennero a giocare con me all’Inter. Alla Lazio sono stato da Dio, capitò di andare a giocare con Ronaldo, fu una scelta che presi in quel momento e potevamo essere la coppia più forte del mondo. Eriksson? Grande gestore, il classico padre per i calciatori. Si portò Mancini dalla Sampdoria. Costruì una grande squadra insieme a Cragnotti, era l’uomo giusto per gestire quei giocatori con grande personalità, compreso me (ride, ndr). Fu fenomenale, la Lazio vinse tanto, ma con qualche Scudetto in meno. Lo Scudetto perso contro la Lazio il 5 maggio? Iniziammo a Luglio per vincere il campionato, perderla all’ultimo ci spaccò in due, ne parliamo ancora con i miei ex compagni. Il gol più bello? Quello che feci al Madrid dalla linea, mentre quello con la Lazio contro il Mallorca fu tra i più importanti, sotto la curva e in una finale. Il campionato? Spero riprenda, la Lazio sta andando alla grande grazie ad una società solida, il lavoro di Inzaghi e una squadra con giocatori di qualità. Dopo quattro anni stanno lottando per lo Scudetto contro la Juventus, di un’altra categoria, un altro mondo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: