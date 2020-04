CorSera | Allenamenti, Inzaghi freme e mantiene la Lazio sotto pressione

Gli allenamenti sono vietati fino a lunedì, per ora. L’orientamento del governo è che lo stop venga prolungato, arrivando probabilmente al 4 maggio. La Lazio aspetta, la speranza è che i tempi non siano così dilatati: la società è pronta ad accogliere i giocatori al centro sportivo di Formello in ogni momento, ha impedito che gli stranieri andassero all’estero, non vede l’ora di ricominciare a lavorare sul campo. Lotito confida in quanto sta accadendo in altri paesi, a cominciare dalla Germania, dove tutti – o quasi – già si allenano. Lo staff tecnico continua a tenere sotto pressione i calciatori: l’obiettivo è di trovarli in buona condizione atletica quando sarà il momento di rimettersi a correre. Di sicuro la situazione attorno a Lotito e alla Lazio è profondamente cambiata rispetto a un paio di settimane fa. Allora il patron biancoceleste sembrava l’unico presidente, o comunque uno dei pochissimi, a premere per una ripartenza del calcio e a respingere con fermezza sia l’ipotesi di cancellare la stagione che quella di congelare le classifiche così come sono. Adesso molti sono schierati dalla sua parte nella volontà di andare avanti oppure, quanto meno, si sono avvicinati alla sua posizione oltranzista. Vogliono arrivare in fondo ai campionati la Fifa e l’Uefa, la Federcalcio e l’Aic. E anche i medici sportivi lavorano in questa direzione. Lotito ha votato per il taglio degli stipendi dei calciatori: due mesi se si riprenderà a giocare, quattro se il campionato non ripartirà. All’interno della Lazio se ne parla, ma non viene messa eccessiva pressione sui giocatori affinché accettino la decurtazione degli ingaggi, almeno per il momento. L’intenzione della società è che lo spogliatoio sia relativamente sereno quando si ricomincerà a giocare e a rincorrere lo scudetto. Taglio sì, ma con modi soft.

Corriere della Sera

