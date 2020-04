GdS | Strakosha si tuffa sul futuro, pronto il rinnovo

Il futuro della Lazio è in buone mani. Quelle di Thomas Strakosha. Il portiere albanese è vicino al rinnovo contrattuale con il club biancoceleste. E’ già uno dei punti fermi della formazione romana. E si accinge ad esserlo per molte stagioni ancora.

RINNOVO IN ARRIVO

La società è infatti pronta ad offrirgli un prolungamento contrattuale fino al 2025. L’attuale accordo, sottoscritto nel 2017, scade tra due anni, nel 2022. Il termine non è imminente, ma la Lazio vuole comunque blindare il giocatore. Meglio non correre rischi, meglio evitare che la scadenza del contratto si avvicini troppo, rendendo più complicata la trattativa. E così è stata buttata giù una bozza di nuovo accordo che prevede, appunto, lo spostamento del termine dell’intesa al 2025 ed anche un ritocco economico all’ingaggio. Col nuovo contratto passerà da 1.5 milioni l’anno, a 2

milioni di euro a stagione. Un aumento importante, che tiene il passo al progetto biancoceleste di voler aumentare il monte ingaggi della squadra. Rinnovo che è figlio di molti interessi che ruotano attorno al portiere albanese. Molte squadre importanti sono su di lui, in particolare della Premier, e Lotito pensa quindi a tutelarsi ponendosi in una situazione di vantaggio in caso di future offerte.

PRIMO DELLA CLASSE

La Lazio, peraltro, non ha alcuna intenzione di cederlo. Strakosha è il portiere del presente e del futuro in casa biancoceleste. Ed è, soprattutto, il portiere di Inzaghi. È stato il tecnico a farlo esordire, a sorpresa, a settembre del 2016. Era il giovane terzo portiere della squadra, ma Inzaghi non esitò a puntare su di lui quando si infortunò Marchetti prima della sfida col Milan. Questa è la sua quarta stagione da titolare della Lazio, la migliore come continuità di rendimento. Un dato su tutti lo conferma: con 23 gol incassati nelle 26 giornate fin qui disputate è il portiere che ha incassato meno reti in Serie A. Merito, ovviamente, di tutta la squadra e, in particolare, del reparto arretrato. Ma merito anche e soprattutto suo.

ATTESA E SOGNI

Strakosha sogna ora un quarto trofeo, che sarebbe quello più bello e incredibile. Ma in questo momento, più che lo scudetto, l’unica speranza vera è poter tornare presto in campo, poter ricominciare a vivere una vita normale. Nella sua casa romana Strakosha continua ad allenarsi attendendo che arrivi quel momento. Gli allenamenti domestici sono ancora più penalizzanti per un portiere che ha bisogno di un lavoro specifico che solo sul campo si può effettuare. Una situazione difficile che tuttavia Strakosha sta affrontando con la sua tipica serenità. La stessa che gli ha consentito di vivere con estrema naturalezza la crescita che lo ha portato ad essere il numero uno della Lazio e della nazionale albanese.

L’ASSIST DI LUIS

Tra un allenamento casalingo e l’altro Strakosha si sente con i compagni di squadra attraverso le chat che condividono sui social. Un modo per sentirsi meno soli, ma anche per continuare a fare gruppo, sia pure solo virtualmente. A proposito di compagni e di social. Ieri Luis Alberto ha reso noto attraverso Facebook di aver fatto una donazione di 12 mila euro (causa coronavirus) alla Caritas di San Jose del Valle, il piccolo comune dell’Andalusia in cui è nato. «È giunto il momento che io vi restituisca parte dell’affetto che mi avete sempre dato», il commento del giocatore spagnolo.

