Luis Alberto si è raccontato in una diretta Instagram. Il ‘Mago’ tratta vari argomenti rispondendo alle domande di Antonio Fuentes, giornalista di ‘Onda Cero’, sull’account ufficiale del programma ‘El Transistor’.

Come primo argomento hanno trattato la situazione attuale dovuta dall’epidemia e come il giocatore ha vissuto sia la situazione italiana sia quella spagnola: “La sensazione è che a fine mese potremo iniziare ad allenarci, anche se credo in piccoli gruppi ancora. Sembra piano piano stia finendo, qui a Roma comunque siamo tranquilli. La situazione al Nord è un po’ più grave. L’importante è che passi il primo possibile. Io voglio finire il campionato, sarebbe giusto sia per chi è in alto sia per chi è in più basso. Non lo dico perché siamo secondi”. Se si riuscirà a far ripartire il campionato sarà dura e i giocatori saranno sottoposti a un grande sforzo fisico quindi si devono tenere allenati per prevenire infortuni. Il Mago ha le idee molto chiare a riguardo e ne parla durante la diretta:

“Senza pallone, mi tocca fare palestra. Sono stato professionale, mi sto allenando come non mai. Faccio doppie sessioni, correndo anche un po’ il pomeriggio. Sto facendo forza. Ho tardato a fare il salto di qualità, al Siviglia non ero maturo però non ho avuto molte opportunità. Il salto di qualità l’ho fatto alla Lazio, un club grandissimo. Non mi conosceva nessuno, ma era colpa mia. Venivo dal Liverpool dove mi allenavo solo, poi ho cambiato mentalità. Venire alla Lazio è stata la migliore decisione che ho preso. L’ho detto sempre: il Siviglia è casa mia e mi piacerebbe tornare. Ma il mio futuro è alla Lazio. Siamo a un buon punto per il rinnovo, credo arriverà presto ma bisogna aspettare che termini anche il discorso del Covid”.

Nella Lazio ha trovato anche dei giocatori che ammira: parla delle grandi qualità di Felipe Anderson e di Milinkovic-Savic, di quanto sia sorprendente Correa, e su Immobile: “L’importante è che rimanga con noi, e continui a segnare 30-40 gol per stagione”.

Il giocatore conclude: “Un saluto a tutti i laziali, ci vediamo presto all’Olimpico”.

