Nella conferenza stampa di oggi, in diretta ora sulla pagina Facebook ufficiale di Giuseppe Conte, il Premier: “C’è l’auspicio di ripartire con cautela dopo il 3 maggio, nel frattempo continuiamo a mantenere le distanze sociali. Prometto che se prima del 3 maggio si verificassero le condizioni di ripartire, agiremo di conseguenza. Ci sta tuttavia a cura il nostro tessuto socio-economico. Ma non essendo ancora nella condizione di ripartire a pieno regime, e nella speranza di rifarlo in fretta, verranno attuate piccole variazioni in merito alle attività produttive: dal 14 aprile riapriranno con ponderazione cartolibrerie, negozi per neonati e bambini e le attività di silvicoltura. La fase due è partita, non possiamo aspettare che il virus scompaia del tutto dal territorio. Superata la fase acuta ci avvarremo di un gruppo di esperti, presieduto da Vittorio Colao, formato da sociologi e psicologi che dialogherà col comitato tecnico scientifico in modo da modificare le logiche del lavoro. Esiste già un protocollo siglato a metà marzo per la sicurezza nel mondo del lavoro: è la bibbia da cui ripartire e il nostro comitato tecnico scientifico lo sta ampliando e perfezionando. Dipenderà poi dai lavoratori se e come tutto potrà procedere.

Ricordate l’obiettivo: contenere l’indice dei contagi; non possiamo permetterci una ricrescita della curva di contagio”.

Riguardo la situazione europea: “L’Europa sta affrontando una situazione mai vista. Saranno necessari 1500miliardi per fronteggiare tale crisi. L’Italia non ha firmato l’attivazione del MES, non ne ha bisogno perchè lo ritiene inadeguato ed inadatto rispetto all’emergenza che stiamo vivendo.Il nostro strumento è l’Eurobond, il più adeguato secondo noi. Si tratta di uno strumento finanziario di condivisione di spese e finanziamenti. Sono per ora affermazioni di principio, bisogna ancora costruire questo strumento, che ieri per la prima volta è stato messo nero su bianco. Si lavora oggi per introdurlo, e lotteremo per la sua immediata applicazione. Le falsità dette non mettono KO me, Conte, ma tutti i cittadini. Bisogna lottare uniti, esprimendo la forza del nostro coraggio, e non possiamo permetterci di compromettere la nostra forza negoziale. Spiegherò con forza al prossimo consiglio europero l’inadeguatezza del MES, dobbiamo porre una proposta ambiziosa, come l’Eurobond. Non firmerò finchè non avrò un ventaglio di strumenti adeguati. Tutto questo non riguarda solo l’Italia, ma l’Europa intera con tutti i suoi Stati membri. Questo è l’unico percorso che si offre per far rialzare l’Europa.”

