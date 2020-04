Coronavirus, Presidente FIFA Infantino: “Non si può mettere in pericolo la vita umana per una partita. Solo quandò sarà di nuovo sicuro, il calcio avrà un ruolo chiave per far tornare la gente insieme”

Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in una nota diffusa dall’ente calcistico mondiale: “Non si può mettere in pericolo la vita umana per una partita, una competizione o un campionato. Tutti dovrebbero tenerlo a mente. Quindi sarebbe da irresponsabili riavviare l’attività se la situazione non è sicura al 100%. Se bisognerà aspettare ancora un po’, dobbiamo farlo. È meglio aspettare un po’ di più che correre dei rischi. Sono convinto – aggiunge Infantino rivolgendosi a tutte le federazioni affiliate – che il calcio avrà un ruolo chiave per far tornare la gente insieme quando sarà di nuovo sicuro giocare ed essere in gruppo con gli amici. Prepariamoci per quel momento, insieme vinceremo”.

Il Presidente della Fifa, Gianni Infantino annuncia in un video-messaggio inviato a Figc e Lega per i club di Serie A: “Siamo al fianco di chi combatte questi giorni difficili. In questo momento abbiamo tre pensieri in mente: la salute, al primo posto; poi vedere come possiamo aiutare al meglio la comunità calcistica in questo momento; infine, con il rallentamento che la nostra vita ha subito possiamo pensare al futuro e a come uscirne insieme e meglio di prima, in modo strategico e unito. Oggi a livello di Fifa ci troviamo in una situazione finanziaria molto buona e abbiamo consolidato una solida base di riserva, che è composto dai soldi del calcio. Quando il calcio è in difficoltà, dobbiamo pensare a cosa fare per aiutarlo. Questa è la nostra responsabilità e questo è il mio modo di vedere. Tutti ci troviamo di fronte a problemi finanziari a vari livelli. L’impegno è quello di non lasciare i club soli. Per questo i collaboratori della Fifa stanno lavorando alle soluzioni più appropriate per offrire la flessibilità necessaria di fronte alle vostre esigenze, applicando i principi di buon governo”.

