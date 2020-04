L’ANGOLO DEL TIFOSO | Luca: “Orgoglioso di essere della Lazio. Spero di continuare a sperare nel “sogno” in caso di ripresa”

Torna l’appuntamento con la rubrica biancoceleste “L’Angolo del Tifoso”, in cui i veri protagonisti siete voi, tifosi della Lazio. Oggi è il turno di Luca, tifoso biancoceleste fin da piccolo, grazie a suo cugino. Della sua passione per i colori biancocelesti si dice orgoglioso, con la speranza di tornare a sognare in caso di ripresa del campionato.

Da dove nasce la tua passione per la Lazio?

“La mia passione nasce da piccolo, grazie a mio cugino: ne ho due, uno della Lazio ed uno della Roma. Quest’ultimo ha fatto di tutto per farmi diventare della Roma ma, all’età di sei anni, mio cugino laziale mi ha portato sulla strada giusta e da quel momento mi piaceva tutto del mondo Lazio, anche se in quel periodo la squadra non attraversava un buon momento”.

Qual è il momento più bello che ti ha fatto vivere la Lazio? E quello più brutto?

“Negli ultimi anni la Lazio mi ha fatto vivere momenti davvero belli, visto che dopo la Juventus, siamo il club ad aver alzato più trofei in Italia. Mentre il periodo più brutto che ricordo è quello dove rischiavamo di retrocedere in Serie B, quelli sono stati anni difficili”.

Da quando segui la Lazio, qual è il tuo giocatore preferito? Mentre quello della Lazio attuale?

“Il mio idolo è Klose, arrivato dal Bayern Monaco si è rivelato il miglior attaccante straniero della Lazio e dei Mondiali, nonostante non era uno dei più giovani. Della Lazio attuale ci sono diversi giocatori che hanno fatto bene in questa fantastica stagione, però se devo scegliere, dico Sergej Milinković-Savić”.

Vai spesso allo stadio? Qual è stata la tua prima partita all’Olimpico?

“La mia prima partita allo stadio è stata nel 2018, perché purtroppo negli anni prima non sono mai potuto andare. E’ stata un Lazio-Parma finita 4-1 per noi e, da quel momento, vado spesso allo stadio e, tutte le volte che sono andato, la Lazio non ha mai perso. Mi reputo un talismano (ride, ndr)”.

Hai un rito scaramantico prima che la Lazio scende in campo?

“Il mio rito lo ritengo un classico: maglia della Lazio e sciarpa al collo, anche quando non riesco ad andare allo stadio”.

Cos’è per te il derby? Come vivi l’attesa della partita?

“Il derby di Roma è magico, lo sento abbastanza. Mi arrabbio quando l’approccio della squadra non è quello giusto, mentre quando scende in campo come ha fatto in finale o in semifinale di Coppa Italia qualche anno fa, allora lì lo sento ancora di più”.

Prima della sosta forzata, la Lazio si stava giocando la testa della classifica con la Juventus. In caso di ripresa, del campionato, cosa ti aspetti dalla squadra di Inzaghi?

“Io spero che i ragazzi ritrovino la continuità che purtroppo in questo periodo non possono avere a causa di questo stop forzato, bisogna vedere come rientrano in campo. Mi auguro di continuare a sperare nel “sogno”, l’obiettivo è la Champions League, ma essendo ad un solo punto dal primo posto, io ci credo”.

Cosa significa per te essere della Lazio?

“Essere della Lazio mi rende orgoglioso, anche per il fatto che siamo, negli ultimi anni, il secondo club in Italia, che porta a casa più trofei. Alcune squadre spendono grandi cifre per vincere, mentre la Lazio con un mercato intelligente, batte grandi squadre e vince trofei”.

