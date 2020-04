Oddo: “Giusto sospendere il campionato, ma si deve ripartire. Scudetto? La Lazio non è li per caso”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Massimo Oddo, ex capitano della Lazio, è intervenuto nella serata di ieri a Sportitalia, per parlare di questo momento difficile che sta vivendo non solo l’Italia, ma tutto il mondo. Tra i vari temi trattati, si è parlato anche della ripresa del campionato e, l’ex difensore, ha le idee chiare: “E’ una direttiva imprescindibile quella di terminare il campionato, non si può pensare di non finirlo. Sospenderlo per questo periodo è giusto e comprensibile, e non si può neppure parlare di date di inizio, ma si deve ripartire”.

In caso di ritorno in campo, si riprenderà con la Juventus in testa, ma con una Lazio ad un solo punto di distanza pronta a battagliare. Sulla lotta allo scudetto, Oddo avvisa i bianconeri: “Scudetto? La Juve ha qualcosa in più sul piano tecnico, ma la Lazio non è li per caso: la differenza è l’ampiezza della rosa, ma in tal senso la Lazio ha il vantaggio di poter puntare solo al campionato”.

