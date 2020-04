CorSera | La sconfitta di Lotito: in campo solo a maggio

La Lazio è pronta da un mese e mezzo a riprendere gli allenamenti. Inutilmente. Il Premier Giuseppe Conte ieri sera ha prolungato ufficialmente la chiusura totale dell’Italia fino al 3 maggio, e con questa anche il divieto di svolgere attività fisica per gli atleti professionisti. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito sperava in una scelta diversa, lo aveva detto in modo netto a inizio settimana: «Rispettiamo le decisioni e le indicazioni del governo, ma sarebbe giusto consentire ai calciatori di tornare in campo, ovviamente in condizione di massima sicurezza». Si augurava un segnale differente da parte dell’esecutivo, sperava in un via libera immediato oppure rinviato di una settimana appena, ma le sue pressioni non hanno avuto effetto: il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha respinto il tentativo del presidente della Lazio di accelerare i tempi. Il rinvio di altre tre settimane per la ripresa degli allenamenti potrebbe far sfumare il vantaggio che la Lazio aveva nei confronti della Juventus grazie alla presenza a Roma di tutti i suoi stranieri, al contrario del club bianconero. Questo nuovo rinvio rappresenta una doccia gelata sull’entusiasmo della Lazio. Il club ritiene di avere avuto un percorso virtuoso, a cominciare dalla decisione di bloccare tutti i propri calciatori in città. Stessa scelta operata dalla Roma e dal Napoli, ad esempio; non dalla Juventus, ma anche dall’Inter e dal Milan, tutte società che hanno invece molti atleti ancora all’estero. I giocatori biancocelesti smaniano per ripartire, hanno voglia di andare in campo, invece non potranno farlo almeno fino al 4 maggio. La settimana precedente, forse, si sottoporranno alle visite di idoneità, che dovrebbero essere favorite dal fatto che nel gruppo non c’è stato alcun contagiato. Ma la Lazio rischia di non avere alcun vantaggio pratico dalla decisione di tenere tutti quaggionti a Roma. Il braccio di ferro politico con la Juventus non lo ha vinto Lotito.

