Diaconale a difesa della Lazio: “Siamo una società di 120 anni che merita più rispetto. Il nostro percorso di crescita continuerà”

Passano i giorni, ma le date della ripresa del calcio sembrano allontanarsi sempre più. Della ripresa del campionato e degli allenamenti, attraverso i microfoni di RadioSei, ha parlato il portavoce della Lazio Arturo Diaconale: “In questo periodo di quarantena scrivo per il mio giornale, ma anche il taccuino che è diventato un appuntamento bisettimanale. Esiste uno schieramento fondato su un conformismo fondato sui pregiudizi anti-Lazio, ciò mi spinge ad esprimere una voce fuori dal coro. I media si muovono insieme per criticare sia la Lazio che il presidente Lotito. Qualsiasi cosa accada i tifosi biancocelesti sono brutti e cattivi. Si tratta di pregiudizio completamente ingiustificato contro cui lotto. E ciò vale anche nei confronti di Lotito. È vero che io rappresento la figura del suo portavoce, ma spesso esplicito il mio giudizio, chiaramente in linea anche con quello del club. Provo a fare i suoi interessi, la Lazio ha 120 anni alle spalle e merita più rispetto. Riguardo la questione della ripresa degli allenamenti dico che la posizione della Lazio sempre stata per ricominciare ripresa, in sicurezza, della stagione. Già il fatto che probabilmente si riprenderà è un successo. Nel momento in cui Conte ha decretato a dopo il 3 maggio una possibilità di ripresa, tutti hanno iniziato a dire che gli allenamenti riprenderanno il 4 maggio. L’impressione è quella per cui sia andato in scena un po’ di favoritismo. Parlo dei calciatori all’estero i quali potranno tornare e riprendere gli allenamenti alla stessa maniera dei nostri tesserati. Il tutto, però, :i biancocelesti sono rimasti a casa, dal Portogallo invece ho avuto l’occasione di osservare delle splendide immagini di Ronaldo mentre si allenava in un bel campo di calcio. Gli altri all’estero si sono allenati noi non ne abbiamo avuto la possibilità. Penso abbiano fatto la cosa giusta, degli atleti professionisti hanno la necessità di tenere in attività il fisico. Possiamo dire che gli altri hanno avuto un po’ di vantaggio. Adesso però non voglio però generare un’ ulteriore polemica. Serve uscire dal meccanismo del dibattito Agnelli-Lotito. Esistono degli interessi non comuni che ognuno ha provato a raggiungere. Sotto il profilo mediatico si è puntato molto su questo dibattito. Sulle opinioni espresse dico che abbiamo solamente replicato a delle sollecitazioni che miravano a mettere la società in una situazione complicata creando problemi. Abbiamo curato la linea societaria sia a livello comunicativo che istituzionale. Per ciò che concerne il taglio degli stipendi se ne occupano il Presidente ed il direttore sportivo. Come anche per la ripresa dell’attività, l’idea è quella di aspettare un’ intesa comune. Ai tifosi voglio dire che possono stare tranquilli per la nostra crescita economica. Il nostro è un percorso che proviene da lontano e mira a posizionare la Lazio nel grande calcio europeo. Abbiamo tutte le opportunità per continuare sulla nostra via in maniera positiva. Siamo un club in salute con un grande potenziale tecnico. Le richieste per i nostri giocatori sono state rifiutate così come accadrà in futuro, ad eccezione del caso in cui siano irrifiutabili”.

