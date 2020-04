GdS | Inzaghi e il suo staff sempre a lavoro per far nascere la ‘nuova’ Lazio

Simone Inzaghi in questi giorni allena due squadre. Una è quella propriamente detta, con la quale non si stanca mai di dialogare attraverso le chat di gruppo (ieri conference call in cui è intervenuto pure Lotito: si è accennato alla questione stipendi, ma non è stata presa alcuna decisione). L’allenatore segue i suoi giocatori come un fratello maggiore estremamente premuroso. E così si fa vivo in continuazione per dare le direttive sul lavoro da svolgere, ma anche per dispensare consigli. C’è poi un’altra squadra che Inzaghi deve curare, con la quale è in stretto contatto quanto l’altra. È quella dei suoi collaboratori tecnici, che consta di undici elementi, proprio come una formazione di calcio.

Il folto staff inzaghiano è abituato da sempre a lavorare a stretto contatto di gomito. Ognuno ha la sua sfera di competenza, ma poi fondamentale è il lavoro di sintesi che si realizza attraverso riunioni-fiume che si tengono nelle segrete stanze di Formello. Tutto questo dall’8 marzo non è più possibile, ma il laboratorio biancoceleste è comunque sempre in attività grazie alla chat creata appositamente. Ci si confronta sul lavoro da far svolgere ai giocatori, innanzitutto. Ma anche per portarsi avanti rispetto a quanto attenderà la squadra alla ripresa delle ostilità. In pratica, quella in atto tra Inzaghi e i vari componenti del suo staff è una sorta di assemblea permanente che non conosce orari.

Il gruppo di lavoro della squadra biancoceleste sta utilizzando la sosta forzata per studiare correttivi, per apportare piccole-grandi modifiche al collaudatissimo (e confermatissimo) 3-5-2. Che è un marchio di fabbrica della Lazio inzaghiana e tale resterà pure in futuro. Ma come una monoposto di Formula 1 che di gran premio in gran premio, pur restando sempre la stessa, si evolve, così anche questa Lazio cerca di migliorare il migliorabile. Alla ripresa del campionato è probabile che si giochi ogni tre giorni. Una situazione diametralmente opposta rispetto a quella che ci sarebbe stata senza l’emergenza coronavirus (essendo uscita dalle coppe la Lazio avrebbe avuto un solo impegno a settimana). E allora, oltre ad una preparazione atletica ad hoc, andranno rivisti anche certi atteggiamenti tattici. Bisognerà correre di meno e pensare di più. Per farlo servirà un assetto tattico leggermente diverso. Ed è appunto quello a cui stanno lavorando Inzaghi e i suoi undici uomini. Da remoto, ma sempre sul pezzo.

