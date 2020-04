GdS | Con Adekanye e Anderson la Lazio ha i goal del futuro

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Dietro la vetrina dei bomber biancocelesti, costituita dal capocannoniere Ciro Immobile, da Correa e da Caicedo – che contano 42 reti complessive in campionato – si affacciano i due talenti scovati da Tare: Adekanye ed Anderson. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’olandese e il brasiliano sono pronti per prendere posto tra i bomber di Inzaghi. In un ciclo ravvicinato di partite, come sarà alla prossima ripresa di campionato, è necessario infatti un ampio ricambio di energie, sia Adekanye che Anderson, puntando rispettivamente su rapidità e fantasia, avvertono il richiamo del goal.

La delusione del fallito inseguimento di Giroud, a fine gennaio, è stata cancellata con entusiasmo e senza rimpianti dalla tifoseria laziale. Il 2 febbraio infatti, all’Olimpico, nella goleada del 5-1 contro la Spal, la prima rete in serie A di Adekanye viene subito celebrata dalla Curva con un calorosissimo coro <<Che ci frega di Giroud, noi abbiamo Bobby Goal!>>. In campionato conta 3 presenze da subentrato, contro le 19 partite in panchina. Da titolare ha giocato in Coppa Italia contro la Cremonese e in Europa League col Cluj, dove a regalato a Correa un assit da goal. Si attende la ripresa del campionato per regalargli altre formidabili esultanze.

Per quanto riguarda Anderson, basta paragoni con l’ex laziale Felipe, trequartista che ha spezzato i cuori laziali due anni fa andando al West Ham. L’unico paragone ora è fatto da Tare, che lo vede simile ad Hernanes per il modo di proporsi nelle azioni. Due presenze in A e una in Coppa Italia da subentrato, punta a rispolverare anche in campo laziale il soprannome <<O Artilheiro>> (l’artigliere) conquistato a suon di goal in Brasile, nella Coppa Under 17.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: