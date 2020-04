Cataldi: “Mi manca il campo, ma con i compagni ci sentiamo tutti i giorni. Campionato? Vogliamo ripartire da dove abbiamo lasciato”

Il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale della società, Lazio Style Radio. Il giocatore ha espresso il suo parere circa la situazione attuale:

“Quanto mi manca il campo? Tanto, tantissimo. A parte i compagni e lo staff, manca vivere la squadra quotidianamente oltre che fisiologica in quelle tre ore di allenamento. Stare un mese a casa ‘si accusa’, è un periodo particolare per tutti, è un momento anomalo. Bisogna rispettare quello che ci dicono, con la speranza di rivederci il prima possibile quando tutto sarà finito. Con i compagni ci sentiamo in videochiamata e ci sentiamo nella chat di squadra, un gruppo attivo tutto il giorno. C’è un affetto particolare anche in questo periodo, quando possibile ci sentiamo tutti insieme.

La preparazione? Allenarsi a casa è diverso, ma ci stanno seguendo quotidianamente attraverso dei protocolli da seguire: non è lo stesso ritmo dell’allenamento, il campo non si può sostituire ma ci teniamo in forma il più possibile con tutto quanto ci è stato dato. Vogliamo farci tenere pronti per quando sarà. Ho un piccolo giardino a casa, soprattutto questi giorni di bel tempo sono stato all’aria aperta, poi ho delle piccole attrezzature che mi permettono di lavorare in maniera giusta.

Il campionato? Si è fermato in un momento positivo per noi, ma in queste situazioni non si può fare nulla. Ha preso alla sprovvista tutti i settori, è una cosa molto spiacevole. Quando partiremo – spero il prima possibile – vogliamo ripartire da dove abbiamo lasciato. Il campionato è stato incredibile, vogliamo dare nuove soddisfazioni ai tifosi. Il nostro obiettivo era la Champions League, nel caso in cui si continuasse la Serie A vogliamo staccarci il più possibile dal quinto posto, ma stando lì sopra a questo punto vogliamo alzare l’asticella”.

