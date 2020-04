Il Tempo | Caos contratti al 30 giugno: la Fifa ritiene impossibile il prolungamento

Nessuna proroga ai contratti dei calciatori in scadenza. L’indiscrezione arriva dalla Spagna e porta la firma del capo dell’Ufficio legale della Fifa Emilio Garcia Silvero, “L’1 luglio non aprirà il mercato, i contratti in scadenza al 30 giugno non potranno essere estesi, i calciatori in prestito torneranno nelle loro squadre ma non potranno scendere in campo”. La sorpresa è arrivata dentro l’uovo di Pasqua, il calcio è in pieno caos, il campionato – qualora ripartisse – potrebbe essere stravolto dalle decisioni della Fifa che un paio di settimane fa – per bocca del presidente Gianni Infantino – aveva dato delle linee guida totalmente differenti. Icardi tornerebbe all’Inter, così come Perisic, Joao Mario, Dalbert e Nainggolan, tutti ad Appiano gentile, tutti impossibilitati a scendere in campo. Sarebbero costretti a lasciare il club nerazzurro Sanchez e Moses, il Milan saluterebbe Rebic, Kjaer e Begovic, la Juventus accoglierebbe nuovamente Perin, Pjaca, Romero e Kulusevski che sarebbe costretto a lasciare il Parma chiudendo il campionato anticipatamente. Stessa situazione alla Roma dove Smalling e Mkhitaryan sarebbero costretti a fare le valigie, così come Spinazzola e Ibanez, mentre rientrerebbero dal prestito Schick, Florenzi, Nzonzi, Defrel, Olsen, Karsdorp, Gonalons e qualche altro tesserato.Il problema non riguarderebbe soltanto i calciatori in prestito, ma anche quelli in scadenza di contratto. Buffon e Chiellini – esaurito il loro accordo con la società -non potrebbero essere utilizzati dalla Juventus, a meno che il club non decida di prolungare loro i contratti. Stessa situazione per Lulic e Cataldi alla Lazio, Young e Borja Valero all’Inter, Callejon al Napoli, Pandev e Behrami al Genoa. “I giocatori potranno liberarsi, ma non potranno firmare per altri club, perchè la finestra di mercato non si aprirà il 1′ luglio – ha aggiunto il capo dell’Ufficio legale della Fifa – per i prestiti con la scadenza al 30 giugno dovrebbe esserci il ritorno alle squadre di provenienza, ma tali giocatori non potranno essere inseriti in lista fino all’apertura effettiva del mercato”. La data del 30 giugno 2020 – che fino a ieri rappresentava la chiusura sportiva e legale di una stagione calcistica – dovrà essere oltrepassata: le federazioni lo hanno già fatto – almeno nelle intenzioni – programmando la chiusura dei campionati ben oltre tale data.

IlTempo/Simone Pieretti

