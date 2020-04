Malagò: “Serie A? E’ il momento di prendere decisioni. Il rinvio di Euro2020 decisione sacrosanta”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

In attesa di capire se e quando il campionato di Serie A può riprendere, il mondo del calcio continua a rimanere fermo. Giovanni Malagò, presidente del CONI, è stato intervistato da Dazn per esprimere le proprio opinione sul momento che sta vivendo tutto il mondo, tra virus e calcio, con uno sguardo verso il futuro. Sulla ripresa del campionato italiano, Malagò è chiaro: “Il destino della Serie A? Credo che il grande errore che si possa fare è quello di intervenire in contesti e in mondi dove ci sono delle precise deleghe e rappresentanze. Tu vuoi essere il presidente di una federazione? Allora questo è il tuo momento in cui prendere decisioni. Tutti devono perdere qualcosa, l’ideale sarebbe trovare insieme il modo che non ci siano vinti né vincitori e che il calcio possa ripartire il prima possibile e a prescindere da questa stagione”.

Tra le diverse domande, c’è anche quella sul rinvio di Euro2020, in programma per quest’anno tra giugno e luglio, decisione che ha soddisfatto il presidente del CONI: “Europei 2020? Se già è discutibile e opinabile cos’è una partita di qualsiasi sport, in questo caso parliamo di calcio, a porte chiuse… pensa cosa sarebbe stato un Europeo senza pubblico, peraltro coi biglietti già esauriti. È stata una decisione sacrosanta, e anche su questo, secondo me sarà un grande Europeo, sarà il motivo per cui il calcio a livello internazionale potrà ripartire tutto insieme”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: