Ianis Hagi, Marica: “Lazio squadra forte, ma sarebbe meglio per lui rimanere ai Glasgow Rangers”

A campionato fermo la Lazio pensa al calciomercato. Diversi nomi in orbita per Tare, ma fra tutti uno in particolare sta iniziando a prendere piede. Si tratta del talento romeno, Ianis Hagi, ora in presisto ai Glasgow Rangers ma ancora di proprietà del Genk. Sarebbe un rinforzo per l’attaccato vista a quanto pare la partecipazione alla prossima Champions League. L’ex attaccante Ciprian Marica, ha detto la sua a prosport.ro sulla possibilità che Hagi vesta la maglia biancoceleste: “Sarebbe meglio per Ianis Hagi rimanere ai Glasgow Rangers e continuare in questa squadra. Per lui è importante giocare. La Lazio è una squadra molto forte e non so se sarebbe appropriato per lui fare subito un salto così importante”. Diverso invece il parere di Ilie Dumitrescu:“Ianis Hagi ha un solo problema: viene paragonato con suo padre. Questo è un errore che non va commesso. Ianis ha raggiunto la maturità e ha la qualità per fare un ulteriore passo in avanti”.

