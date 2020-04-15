EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387
ARRIVA FINALMENTE, PER IOS E ANDROID, L’AGGIORNAMENTO E LA NUOVA VESTE GRAFICA DELLA NOSTRA APP ‘LAZIOPRESS.IT’.
SE NON LO HAI GIA’ FATTO, VAI SU PLAY STORE O APPSTORE, CERCA L’AGGIORNAMENTO E SCOPRI IL SUO NUOVISSIMO DESIGN: PIU’ PULITO E VELOCE, CON TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE PUBBLICATE IN TEMPO REALE.
DAL NUOVO MENU’ POTRAI RIMANERE AGGIORNATO SU TUTTI I LIVE DELLA LAZIO, SCOPRIRE I RISULTATI DELLA SERIE A E LA CLASSIFICATA AGGIORNATA. IN PIU’ TROVI TUTTI I NOSTRI CONTATTI SOCIAL: FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM.
OVUNQUE SEI, PUOI LEGGERE DELLA TUA LAZIO. PER SEMPRE GRATIS
Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’, disponibile su #AppStore e #PlayStore. Rimani sempre informato sulla Lazio
RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:
YouTube
Apple
Android
RSS