Lotito è pronto a riaprire i cancelli di Formello. La Lazio sta definendo nei minimi dettagli quello che sarà il maxi-ritiro di maggio per poter riprendere gli allenamenti. Si pensa ad una struttura alberghiera, riservata esclusivamente alla società, per ospitare alcuni membri dello staff sanitario, cuochi, camerieri e tutti coloro che entreranno in contatto con i giocatori. Lo spazio a Formello non manca per poter organizzare un ritiro sicuro e per garantire i distanziamenti necesssari. Un medico srà sempre presente, ed anche alcuni fisioterapisti. Per il personale che ruota attorno alla Lazio si sta appunto pensando ad un alloggio esterno, così da impedire possibili contatti e ridurre gli spostamenti. Si attende solo il via per poter iniziare le visite mediche indicate dalla commissione scientifica. La speranza del Presidente Lotito è quella di poter ripartire il 27 aprile, una settimana prima del fatidico 4 maggio, giorno di ripresa degli allenamenti. Il centro sportivo di Formello è stato sanificato, saranno disposte due entrate differenziate: una per la squadra, ed una per i dipendenti. I giocatori non entreranno in contatto con nessuno, si lavorerebbe in gruppetti evitando le partitelle, seguendo quindi i protocolli FIGC. La Lazio attende solo il via, sono tutti pronti a tornare e lo ha ribadito anche ieri Francesco Acerbi. Le sue parole si sono aggiunte a quelle espresse nella settimana scorsa da Immobile, Parolo, Luiz Felipe, Leiva, Correa, Cataldi e anche dal diesse Tare. Tutti pronti a tornare per continuare a lottare per lo scudetto.

